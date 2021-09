No dia 20 de novembro, em frente a 10 mil portugueses, Charlie Haden agacha-se ao microfone de Ed Blackwell, baterista do Quarteto de Ornette Coleman, e repete as palavras que decorava em cochichos ao longo do dia:

“A próxima canção é dedicada aos movimentos de libertação das pessoas negras de Moçambique, da Guiné e de Angola”

A plateia irrompe num súbito tumulto — gritos, assobios, urros e palmas — segue as linhas graves do contrabaixo de Charlie Haden, e os punhos cerrados no ar confirmam a ameaça de insurreição no I Festival Internacional de Jazz de Cascais. Na algibeira do músico estava um gravador que capta o instante, lançado mais tarde em canção: “For A Free Portugal”. “Entendemos o que ele disse e batemos palmas pela coragem”, recorda-nos o saxofonista de Miles Davis, Gary Bartz, hoje professor no Oberlin Conservatory, em Ohio. “Eu sabia que o Charlie estava do lado da FRELIMO, que era a favor da independência em Moçambique, e concordei logo com aquelas palavras”.

[“For a Free Portugal”, de Charlie Haden:]

“Vi o Charlie Haden a falar com o Ornette Coleman, e o Ornette Coleman disse que estava de acordo, ‘à tua responsabilidade’, respondeu”, revela-nos Paulo Gil, baterista e produtor de jazz, em 1971 responsável pela promoção do Jazz de Cascais na imprensa. “E são dez mil malucos de pé, mesmo a malta de direita levantou-se, não percebeu o que ele tinha dito”. A PIDE percebeu de imediato, circunscreveu o palco, e a Polícia de Choque preparou-se para entrar no recinto, sob a liderança do Comandante da PSP de Cascais. “Foi um bocado tenso”, confirma o fadista João Braga, um dos organizadores da festa, que a partir daquele momento estava a bloquear o portão de entrada. “Fiz o meu melhor para não entrarem, disse que as cadeiras da plateia não estavam agarradas ao chão e aquilo podia transformar-se numa batalha campal”.

“Acho que o Charlie Haden não entendeu muito bem o contexto onde se encontrava, o país e as políticas de controlo e censura em Portugal”, considera Rão Kyao, um dos músicos com a missão ingrata de subir ao palco depois da tempestade. Enfim, o espetáculo prosseguiu e os tentáculos de informação e segurança do regime aguardariam pelo momento apropriado, exatamente na hora do embarque para os EUA, de manhã cedo: Ornette Coleman e companhia são coagidos a bordo, e Charlie Haden é subitamente apreendido, entregue a um carro da PIDE, a caminho do calabouço na Rua António Maria Cardoso. Na sede da PIDE, as horas arrastam-se amargas, entre uma cela em completa escuridão e uma sala de interrogatório, de holofotes na cara, às cegas, Charlie Haden recorda a mulher, as três filhas recém-nascidas e não controla as lágrimas.

“Fomos acordados de madrugada com três horas de sono para uma reunião forçada à Rua António Maria Cardoso”, continua João Braga, que é intimado a par de Luís Villas-Boas, o fundador do Hot Clube de Portugal e do Jazz de Cascais, a justificar o desaforo de Charlie Haden. Gary Bartz: “Soubemos de imediato da prisão, todos os músicos da tournée sabiam, não se falava de mais nada. ‘Soubeste o que aconteceu? Será que deveríamos ir embora? Mas não podemos abandoná-lo!’”. E quando a Embaixada dos EUA finalmente intervém e liberta o músico, recambiado para Nova Iorque, ainda havia responsabilidades por apurar. A primeira ordem da PIDE aos organizadores do festival é cancelar a brincadeira e devolver os bilhetes. A segunda ordem, após alguma negociação, é mais portuguesa, à base da atençãozinha, deixe cá ver, 500 livre-trânsitos para o festival e não se fala mais nisso. “Não sabia que havia tanta gente a gostar de jazz”, recorda divertido João Braga. “Mas correu bem. Entramos lá com o festival proibido e cancelado e saímos a poder fazer o festival.”