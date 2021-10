António Gedeão era outro homem duplicado: o nome de batismo é Rómulo de Carvalho, um professor de Físico-químicas e renomado investigador da História da Ciência em Portugal. O pseudónimo literário António Gedeão é adotado em meados da década de 50, a tempo do seu primeiro livro de poemas, Movimento Perpétuo — no qual se incluia “Pedra Filosofal”. E uma série de anos depois, em 1971, a popularidade da canção de Manuel Freire impele Gedeão a ser o poeta vivo com mais vendas na Feira do Livro, na Avenida da Liberdade. Era evidente a correlação entre as baladas e um certo sucesso literário, sobretudo com os poetas neo-realistas, e esta literatura socialmente comprometida é de forma espontânea um aliado transformador da música popular portuguesa. Analisa o Diário de Lisboa:

E que tem sido a ação de cantores como José Afonso, Correia de Oliveira, Francisco Fanhais, Manuel Freire, além de outros, senão a concretização, à escala musical, das linhas mestras do neo-realismo?”

“Ouvimos uma canção em determinado posto. E arrebitámos a orelha. A música é banal, modesta, mas a letra…”, escreve Isabel da Nóbrega, na Capital, ao recordar o seu primeiro encontro com “Pedra Filosofal”. Além de uma constante da vida, a canção era também uma constante na rádio, e em qualquer gira-discos que se preze, uma inesperada sobre-exposição que quase esgota o conceito da balada. “Em primeiro lugar e por unanimidade, foi decidido sublinhar que a pior canção do ano, ‘Pedra Filosofal’ de Manuel Freire, destacou-se seriamente das outras pelo pretensiosismo lírico-musical apoiado e camuflado por uma hábil e eficaz campanha de promoção publicitária”, ataca a Mundo da Canção, que não aceitava o sucesso de Manuel Freire, depois de José Afonso e Adriano Correia de Oliveira andarem há mais de dez anos neste caminho. “A maioria dos baladeiros não sabe cantar”, diz o próprio Adriano Correia de Oliveira ao Século Ilustrado, apontando o caminho seguinte da canção portuguesa: “Só quando realmente agarrarem nestas experiências os indivíduos preparados, os músicos, os compositores, é que, na verdade, se atingirá essa fase de se conseguir uma efetiva renovação”.

A música que rema contra a maré

A procedência da balada é de Coimbra, um subgénero de diversas mutações regionais que José Afonso converte numa arma de denúncia social, a seguir o rasto de pioneiros como Edmundo Bettencourt e Fernando Machado Soares. A sucessão de crises académicas encarrega-se de disseminar as baladas ao longo de Portugal, que agita o suficiente a malta estudante para pegar numa viola, meia-dúzia de acordes e pregar a boa nova. Nos corredores de faculdades, teatros universitários e cineclubes, os cantores-estudantes resguardam-se na literatura oposicionista, em metáforas e subentendidos, enquanto as melodias despojadas afastam-se cada vez mais da ebulição musical de Coimbra. O resultado é uma espécie de movimento: os baladeiros.

“Acabou por ser um movimento porque eram várias pessoas a fazerem a mesma coisa, mas não nasceu com essa intenção”, reflete agora Manuel Freire. “Ouvíamo-nos uns aos outros, e as circunstâncias políticas levavam-nos a ter um papel interventivo”. E a balada e o baladeiro passam a designar qualquer indivíduo de viola ao punho com coisas a dizer, idealmente que tenha sido consagrado no palco de iniciação do “Zip-Zip”. “Eu não sei se existiu um movimento organizado ou não, mas chamavam-nos de baladeiros e nós aceitamos a denominação”, acrescenta Francisco Fanhais, em Lisboa, que define a balada como, “uma música que rema contra a maré”. E a maior contracorrente no “Zip-Zip” foi decerto o então padre Francisco Fanhais, a alertar que cortaram as asas e quebraram o bico ao rouxinol — e o rouxinol éramos todos nós. “Alguém ligado à igreja era onde eles menos esperavam que pudesse haver oposição”, nota, sendo que a própria transmissão de “Cantilena” envolve uma série de negociatas de bastidores com a censura. E o preço pelo atrevimento de Francisco Fanhais seria tremendo: em 1971 está suspenso da Igreja Católica, do cargo de professor e praticamente impedido de cantar.

[“Cantilena”, de Francisco Fanhais”:]

O sonho comanda a vida de Francisco Fanhais, no Barreiro. O jovem padre do Entroncamento é ali colocado como coadjutor da paróquia e professor de Religião e Moral, uma região de conflitos sociais latentes, entre os milhares de operários e o patronato de engenheiros. “Aqueles três anos do Barreiro foram fundamentais na minha vida, sendo que eu vinha de um ambiente um bocado fechado”, contextualiza, a relembrar a família profundamente católica, a morte do pai aos 17 anos, a formação em seminários, “sem qualquer razão espiritual profunda”, e o amparo do canto coral e da viola. “E comecei a cantar nas coletividades recreativas da Margem Sul, sempre que cantava denunciava, e cada vez as pessoas achavam mais graça ser um padre a denunciar, e eu dizia que era a minha obrigação, porque sou cristão, e magoa-me ver o silêncio da igreja em relação a toda esta situação. E magoava-me que a igreja fosse o mais forte apoio moral da ditadura”.

A perseguição ao padre Fanhais intensifica-se abruptamente, o próprio Diretor-Geral de Segurança identifica o baladeiro como o principal responsável pelo “clima de exaltação subversiva” na música portuguesa. O Diretor-Geral de Segurança concorda e envia um despacho a todos os poderes locais:

As informações recebidas pela PSP mostram que o Padre Fanhais desenvolve em todo o país uma atividade indesejável, cantando baladas, cujos temas não se compadecem com o clima moral que é preciso manter para assegurar a defesa do Ultramar e garantir a integridade da Pátria. Os senhores governadores civis devem tomar as disposições convenientes para evitar que seja permitido este abuso do direito de reunião por parte das sociedades de recreio e cultura e até por estabelecimentos de educação que o têm convidado e incluído nos seus espetáculos ou reuniões.”

O último prego no caixão é a presença de Francisco Fanhais no casamento do ex-padre José da Felicidade Alves, um dos impulsionadores do clero progressista que se afastava definitivamente da Igreja Católica. E o baladeiro é intimado a responder ao Tribunal Eclesiástico no Palácio do Patriarcado, em Lisboa. “Eu já estava um bocadinho com um pé dentro e outro fora, e disse: ‘vou lhe dar uma resposta muito simples em três pontos: ponto um, estive presente no casamento; ponto dois, concordo com tudo que lá se passou; ponto três, estou solidário com todas as pessoas que lá estiveram’”. É um xeque-mate da subversão, e a Igreja Católica suspende Francisco Fanhais do sacerdócio e do cargo de professor de Religião e Moral. Encurralado, aproveita a boleia do camarada José Afonso, e exila-se em Paris na companhia de José Mário Branco e Luís Cília, enquanto a editora Zip-Zip lança o seu último disco em nome próprio, uma compilação: Corpo Renascido.