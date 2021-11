20 anos depois de abrir portas, o Museu da Marioneta quer mais espaço para contar mais histórias

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fantoches, títires, bonifrates, marionetas. São muitos os nomes dos bonecos manipulados por luvas, fios ou varas. Ao longo dos séculos imitaram a vida ou a natureza e constituíram formas de teatro e performance inscritas na cultura de inúmeras regiões do mundo. Fomos à descoberta deles pelos corredores do Museu da Marioneta de Lisboa, em vésperas do vigésimo aniversário da instituição — que se assinala este domingo com uma maratona de espetáculos.

Entra-se pela Rua da Esperança, sobem-se umas escadas de pedra que parecem guiar-nos até uma igreja e já na parte da exposição permanente encontra-se um ambiente escuro, com estantes de vidro e iluminação dramática, ao estilo de um palco de teatro. Estamos no Convento das Bernardas, zona de Santos-o-Velho (agora Estrela). É o bairro da Madragoa. O espaço é divertido, fantasmagórico, infantil, fascinante. Que histórias conta este museu? Que bonecos são estes, tão vivos e sempre tão adormecidos? Iremos ainda às reservas, numa cave do convento, para encontrarmos todas as coleções do museu. Ali estão também máscaras dos quatro cantos do planeta e toucados da Tailândia a representarem aves, elefantes, veados — artefactos de rituais religiosos ou pagãos que em alguns casos acabaram por ser transformar em objetos dramatúrgicos.

São cerca de 40 mil pessoas as que aqui entram todos os anos, sobretudo crianças em visitas escolares, mas também seniores, pessoas com necessidades especiais, grande público em geral. O museu é descrito como “um mundo de histórias”, o primeiro do género em Portugal inteiramente dedicado ao universo das marionetas. Faz parte dos equipamentos culturais geridos pela EGEAC, a empresa pública de cultura que depende da Câmara Municipal.

Porém dizer que se trata de um espaço pensado para crianças é muito incompleto. A diretora, Ana Paula Correia, explica-nos que “a marioneta é transversal a todas as culturas, religiões e séculos e por isso facilmente estabelece diálogo com os públicos”. A componente etnográfica é bastante forte. Destaca ainda que o centro de documentação do museu costuma ser procurado por académicos. Por estes dias, por exemplo, é local de estudo para uma historiadora que trabalha sobre máscaras da América Latina. Além do mais, segundo a responsável, o museu teve um “papel fundamental” para que o Teatro Dom Roberto — forma de teatro itinerante de marionetas com tradição de três séculos em Portugal — tivesse entrado em julho último para Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, o que lhe confere proteção legal.

Note-se ainda, no que a visitantes diz respeito, que as restrições criadas desde o início da pandemia, incluindo o encerramento total durante os confinamentos, tiveram óbvios efeitos: apenas cerca de 17 mil visitantes no ano passado e pouco mais de sete mil entre janeiro e novembro deste ano, de acordo com números da própria instituição.