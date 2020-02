“Fui arrastado no meio de lama, paus e pedras, fiquei com bastantes cortes no corpo, nas costas, na cabeça, e ainda tenho uma cicatriz grande na testa mas nada disso foi suficiente para acontecer o pior. Houve outras duas pessoas que morreram na mesma enxurrada. Foram arrastadas muito menos do que eu mas infelizmente não tiveram a mesma sorte”, analisa Dúlio Freitas, há dez anos estudante de engenharia civil, hoje chef de cozinha, ainda a morar com os pais, que escaparam incólumes, na mesma casa na freguesia funchalense do Monte.

Dúlio esteve três semanas internado, foi operado duas vezes, desenvolveu infeções na garganta e nos ouvidos por causa da lama que engoliu, fez fisioterapia durante nove meses e viu a perna que partiu encurtada 3 centímetros — ainda hoje coxeia, ainda hoje espera pela derradeira cirurgia que deverá “endireitá-la um pedacinho mais”. Ainda assim, insiste em olhar para o lado positivo: “Às vezes as pessoas dizem-me que tive azar. Costumo dizer que tive é sorte, azar tinha se tivesse morrido! Tive sorte e também uma nova oportunidade para viver e tenho de agarrar essas coisas ao máximo.”

Do 20 de fevereiro a 20 de novembro — nove meses no hospital

Quando finalmente os bombeiros o deixaram nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no centro do Funchal, o plano de resposta a situação de catástrofe já tinha sido ativado há algumas horas.

Eram apenas 9h30 quando, alarmado pela chuva que não parava de cair e estava já a fazer transbordar as três principais ribeiras do Funchal e a arrastar troncos, rochas e toda a espécie de detritos acumulados pelas serras abaixo, o Governo Regional então presidido por Alberto João Jardim deu o alerta a Pedro Ramos, então diretor do serviço de urgência. “Como era sábado, estava na medicina convencionada, ia operar, na Clínica da Sé. Fiz grande parte do caminho em contramão, orientado pela Polícia de Segurança Pública, para conseguir chegar rapidamente e em segurança ao hospital. Nessa altura a água já ultrapassava a altura do passeio”, recorda o agora Secretário Regional de Saúde e responsável pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

“A partir do momento em que tivemos noção de que seria uma situação cuja dimensão iria aumentar ao longo das horas seguintes, mobilizámos cerca de 200 profissionais, não só do hospital mas também dos cuidados primários: médicos, enfermeiros e pessoal da área não clínica. A partir das 11h00 começámos a receber doentes e meia hora depois entrámos no plano de resposta a situação de exceção. Já tínhamos tido uns avisos da Proteção Civil e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera; e em São Vicente e na Ribeira Brava já tínhamos tido duas situações prévias. Mas no dia 20 de fevereiro um acumular de cinco meses de pluviosidade extrema levou ao que aconteceu. Tudo o que era lamas, detritos, troncos, tudo o que tinha sido acumulado nas serras do Funchal foi conduzido pela natureza pelas três principais ribeiras até ao centro da cidade. E a Madeira, que é uma ilha, foi inundada não por água vinda do mar, mas da serra”, detalha o médico ao Observador.