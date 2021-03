Alsácia Vincent Fleith Pinot Noir “Marius” (33,25 euros)

A quinta de 9 hectares pertence há mais de 200 anos à mesma família, explica ao Observador o sommelier Olavo Fernandes. Foi Vincent Fleith quem converteu, na década de 1990, as vinhas da família em favor da agricultura biológica. O trabalho do produtor, continua Olavo, “passa por colher as uvas por parcela e fazer uma vinificação que expresse as características dos diferentes tipos de solo que possui na vinha”. O Pinot Noir, diz, é uma uva que na Alsácia, norte de França, expressa uma fruta vermelha fresca, leve e mais ligeira do que na vizinha Borgonha, onde tem mais protagonismo. Na Comida Independente há ainda um Riesling e um Pinot blanc do mesmo produtor.

Friuli Skerlj Malvasia (29,75 euros)

A região em causa é muito peculiar, garante Olavo Fernandes. Situa-se no extremo norte de Itália e é influenciada pelo estilo de vinificação dos Balcãs e do leste europeu. Entre as práticas de vinificação associadas está a técnica de enterrar os vinhos numa ânfora de barro com dimensões próprias para o efeito, à semelhança do que acontece também na Geórgia e na Eslovénia. “Em Itália acontece especificamente nesta região, Friuli”, acrescenta. “Aqui, o vinho laranja não é uma moda, é uma tradição. Nas castas mais aromáticas como esta Malvasia, dá-se um interessante contraste entre o aroma quase doce e uma acidez e secura de boca cortantes.”

M&S Bouchet Loire (18,75 euros)

“François Bouchet (pai do atual produtor) foi juntamente com Nicolas Joly um dos grandes impulsionadores do movimento biodinâmico no Loire nos anos 1970/80”, conta Olavo Fernandes. O Vale do Loire é uma região muito extensa que acompanha o percurso deste rio que praticamente atravessa a França inteira. Já a zona de Anjou-Saumur, onde este vinho em particular é feito, “é o ponto intermédio em que a região passa de um clima atlântico para um clima continental, seco, fresco, onde se produzem vinhos de grande leveza e elegância”. Neste Cabernet Franc, assegura o sommelier, sobressaem as notas de pimentos crus.

Estado d’Alma: Líbano, China, Síria e Argentima