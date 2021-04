Com que expetativas é que Portugal parte para este Europeu de judo, numa altura em que a preparação está também focada nos Jogos Olímpicos?

A preparação correu bem, finalizámos o último estágio de preparação para o Campeonato da Europa na passada quinta-feira, onde estivemos reunidos com a equipa toda, e com a realização da prova em casa os atletas estão todos muito motivados. Esperamos que seja memorável e que possamos fazer história.

A organização deste Campeonato da Europa já estava decidida antes da pandemia mas houve uma série de alterações, incluindo a data deste Europeu que sofreu uma ligeira antecipação. Isso alterou também de alguma forma a preparação ou as únicas alterações foram mesmo de organização?

Inicialmente o Campeonato da Europa era em 2021, com a pandemia até ganhámos um Campeonato da Europa a contar para a qualificação olímpica para os Jogos, que inicialmente não era e passou a enquadrar as provas de apuramento olímpico. Tivemos também que antecipar um pouco devido ao calendário mas correu como nós planeámos e correu bastante bem. Todas as provas têm que funcionar em bolha, temos de ser todos testados duas vezes antes de entrarmos na bolha do Europeu e também durante a prova temos de realizar dois a três num total de cinco a seis testes que temos de fazer em cada prova devido à pandemia. É o registo no qual agora funcionámos, também não temos público como nas provas que temos vindo de fazer. Claro que esperamos que o fator casa motive os atletas mas será um pouco diferente daquilo a que estamos habituados.

O facto de não haver público no Altice Arena também vai pesar ou o facto de haver já o hábito lá fora de estar sem público ou com adeptos reduzidos acaba por mitigar essa ausência de apoio?

Agora já estão todos habituados, os treinadores e os voluntários acabam por ser o público reduzido nas provas também lá fora. Espero que aqui em Lisboa tenhamos esse pequeno público a puxar por nós, vamos ter todos os voluntários que serão da casa, serão portugueses, e esperamos que possa também fazer a diferença.

Temos entre a nossa equipa um destaque inevitável que é a Telma Monteiro, que vai tentar a sua 15.ª medalha noutros tantos Europeus depois de cinco ouros, duas pratas e sete bronzes. Como é que uma atleta consegue manter um rendimento regular durante tantos anos sem nunca ter falhado um pódio?

Realmente é uma atleta extraordinária e é como se fosse a capitã desta comitiva. Só mesmo a Telma para manter este nível, não só em Portugal como atleta portuguesa mas também no estrangeiro, onde é apontada como uma das mais medalhadas. Chegar aqui com 14 medalhas é um feito inédito. Tem sempre esta motivação, infelizmente não competiu em Lisboa no ano de 2008 quando também fizemos cá o Europeu mas vai sempre com essa motivação de sempre de ser um Campeonato da Europa, que é um campeonato continental não só com muita quantidade mas também qualidade de atletas. No lote de atletas que vai participar temos líderes de ranking mundial, a Europa é muito forte em todas as categorias mas isso é algo que motiva mais a Telma, exatamente por essa competitividade. Vamos ver como vai correr, ela não compete desde o Masters em janeiro, esteve a gerir um pequena lesão que está controlada e agora quer participar no Campeonato da Europa em casa.