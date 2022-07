Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ricardo tem 35 anos, nasceu no Porto e experimentou heroína pela primeira vez no final da adolescência, durante umas férias com os amigos. “Foi a maior estupidez que cometi na minha vida”, confessa, enquanto manda calar os que com ele consomem abrigados da chuva numa estrutura de pedra, na zona de Campanhã. “Tive uma recaída recentemente, estive 10 anos sem consumir heroína nem cocaína. Trabalhava como empregado de mesa, mas depois veio a pandemia e fui embora, então voltei a parar aqui com as mesmas pessoas, todos os dias. Isto é um inferno, tenho noção disso, o meu maior desejo é voltar a ter trabalho.”

Com um pacote de bolachas Maria nas mãos manchadas, e rodeado pelas seringas e cachimbos que estão espalhados pelo chão, Ricardo é respeitado pelos colegas. Durante o seu período de abstinência chegou a apoiar utentes numa comunidade terapêutica, tornando-se um exemplo para muitos, mas hoje sente-se apenas um deles. “Um dia, um psicólogo disse-me que era um consumidor atípico e eu acreditei. Não sinto que a minha vida seja só isto, queria desaparecer daqui, acho que me falta força de vontade.” A viver com familiares, mas “sem apoio nenhum”, o jovem explica como arranja dinheiro para alimentar o vício, um vício que compra aos “amigos de longa data”. “Sem trabalho, tenho que me meter em filmes. Não tenho perfil para roubar, por isso vendo os kits descartáveis que as equipas de rua me dão a 1,50€ e é assim.”

