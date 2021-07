A história da NoMenu está muito ligada ao trajeto de quem a fundou: Lorenzo Herrero. Chegou a Portugal há 25 anos como responsável de operações da Telepizza, tendo passado antes pela empresa em Espanha e no México. Conhecedor do mercado, teve uma ideia peregrina num país onde, até à data, não existiam serviços de entrega de comida que aglomerassem vários restaurantes numa só plataforma. “A ideia era simples e eu já estava a par da logística. Não queríamos entregar pizzas nem frangos assados, que era o que já havia na altura para entregar em casa. Queríamos um serviço que aliasse a qualidade e a variedade de cozinhas”, lembra o fundador. Em 1998 vê a luz aquela que por 23 anos veio a ser a NoMenu, a primeira empresa de entrega de comida ao domicílio em Portugal. Hoje, o nome caiu para responder a uma mudança de identidade que faça frente à ”tempestade que aconteceu no mercado de delivery”. A NoMenu agora é Please.

A ideia não foi nova, mas em Portugal foi o início de uma revolução — ainda que tardia — no mercado do delivery. Lorenzo, que desde 2000 divide a empresa com o sócio Jorge Ferreira, já tinha visto isto acontecer noutros países, só precisava de replicar. A tecnologia era pouca na altura, por isso avançaram com um serviço de call center em Lisboa e enviaram cartas para parcerias a 100 restaurantes. A resposta chegou-lhe apenas de 10. “Foram poucos mas bons, como se costuma dizer. Alguns deles ainda operam connosco hoje”, diz. É o caso do Solar dos Nunes, do Solar dos Presuntos ou o Zeno.

Foi um arranque a ferros, sobretudo porque “Portugal é um país conservador” e a resistência no início “foi total”. “Custou muito entrar no mercado, e como estávamos a trabalhar com pequenos empresários tornou-se uma tarefa custosa fazê-los perceber o que era isto da NoMenu”.

A empresa começou a crescer depois dos entraves iniciais de forma gradual e em 2005 lançou o primeiro site. Foi inovador para os tempos que se viviam, mas desse ano até 2013 as vendas online eram residuais, porque “as pessoas não usavam a internet como usam hoje, não faziam compras online assim”, diz. “Preferiam fazer tudo por telefone, ainda hoje temos imensos pedidos por call center”.