A história da música nos anos 90 tem muitas ramificações e curvas. Aconteceu de tudo um pouco: consolidação de tendências, novos géneros, cruzamentos de linguagens, micro cenas que geraram grandes estrelas. A democratização da tecnologia, que já vinha detrás, e tornou normais, primeiro o sampler, depois os computadores pessoais, facilitou a reinvenção do conceito do-it-yourself que vinha do punk e lembrava que é possível fazer as coisas de forma artesanal, música incluída, e quem não tiver guitarras, pode experimentar outros instrumentos. Surgiram bandas, editoras, revistas, edições domésticas, clubes.

Beck, uma das figuras mais carismáticas e criativas reveladas nos anos 90, vem desse espírito DIY, à deriva entre as referências do passado e a procura de uma identidade. Nunca foi punk mas tocava guitarra, porque gostava de folk e blues. Também se interessava por hip hop e usava outras ferramentas, nomeadamente pratos de gira-discos e microfone, como esclarece o refrão “I got two turntables and a microphone” de “Where it’s At”, canção de Odelay concebida para fazer a ponte entre “Loser”, do álbum Mellow Gold, e Odelay, o disco que provou que Beck não era só fogo de vista

Odelay faz agora 25 anos, a idade de Beck quando gravou as canções. Continua a intrigar que um disco assim tenha sido feito por alguém com 25 anos (mas com ar de ter 16) e tenha sido um sucesso, mas é surpreendente perceber que a passagem dos anos não apagou o seu fervilhar. Nem todos os álbuns que marcam épocas envelhecem de forma feliz, muitos ficam-se pela cristalização de um tempo, mas Odelay, talvez por ser bastante experimental e desregrado, ou até disparatado, conserva muito do seu fator surpresa original.

Ainda assim, Odelay é fruto de uma época, representa um certo estado de coisas, uma geração. Na altura chamavam-lhe slacker generation, ou Geração X, tinha crescido com muito tempo livre, a MTV, o walkman, as câmaras VHS, os computadores e os vídeos jogos, mas também com várias contraculturas associadas a géneros musicais como punk, pós-punk, hardcore ou metal, reinventados pelos slackers em grunge ou nu metal. Kurt Cobain é, obviamente, a cara e o coração da slacker generation, desencantada e desajeitada por definição. A sua morte, em Abril de 1994, deixou um vazio que Beck de algum modo preencheu quando emergiu da obscuridade com “Loser”. Mas Beck não era o novo Cobain. Nem queria.

Inicialmente, o single de “Loser” teve uma tiragem de 500 exemplares, mas isso não impediu que o refrão pateta de um perdedor confesso, incendiasse, primeiro as college radio americanas, depois o mundo inteiro. Beck passou de desconhecido a estrela, sem ter tempo de se aperceber do processo. Apesar de Mellow Gold, o álbum de “Loser”, ser bastante afirmativo do seu génio, e de músicos como Thurston Moore ou Johnny Cash, mostrarem publicamente o seu respeito, para a maioria, ele continuava a ser “un perdedor, uma estrela fugaz com alguma piada e uma canção que ficava no ouvido.