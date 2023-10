Esquerda e direita em confronto direto (e um PSD em silêncio). Será este o resultado das negociações em torno das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril no Parlamento: os partidos não estão de acordo sobre a celebração do 25 de Novembro e, à medida que a data se aproxima, ainda mais evidente se torna a tensão entre quem considera essencial celebrar a efeméride e quem acredita que isso não passaria de “um favor à extrema-direita” e um “ajuste de contas” com o 25 de Abril.

O principal foco de tensão será entre os partidos mais à direita, PS e PCP, já que todos assumem posições fortes a propósito da data que assinala o fim do período revolucionário e a normalização democrática do país. Para IL e Chega, a ideia é clara: o 25 de Novembro não só merece ser festejado como deve, ao nível das celebrações, ser equiparado ao 25 de Abril, por se tratar do dia que livrou Portugal de uma “ditadura de esquerda”.

“Queremos incluir uma cerimónia no 25 de Novembro, que foi totalmente esquecido no programa das cerimónias”, dispara o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, em declarações ao Observador. Para o partido de André Ventura, o 25 de Novembro merece exatamente as mesmas honras que o 25 de Abril: uma sessão solene no Parlamento e um dia feriado (proposta que o Chega já viu chumbada pelos restantes deputados no passado e que, adianta Pedro Pinto, voltará a apresentar no próximo mês).

