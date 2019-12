No início da década onde estava…

… Marcelo Rebelo de Sousa? O professor que chegou a Presidente

O início da década foi de mudanças para Marcelo Rebelo de Sousa: no mesmo ano (2010) saiu da RTP, onde tinha o programa “As escolhas de Marcelo”, e regressou à TVI. Podia ter sido um ano decisivo para Marcelo: se Cavaco não se recandidatasse, seria a oportunidade do professor avançar para Belém. Caso contrário, tinha de esperar mais cinco anos. Foi o que aconteceu e — detalhe irónico — acabou por ser ele próprio a dar a notícia da recandidatura de Cavaco. Durante esses cinco anos, Marcelo afirmou-se cada vez mais como uma figura da televisão. Domingo, já se sabia, era dia de comentário de Marcelo. Dia de os políticos ficarem com as orelhas a arder. Todos lhe antecipavam que seria candidato às Presidenciais em 2016. Foi o que acabou por acontecer e foi eleito Presidente, num mandato em que se transformou no mais mediático dos Presidentes, mesmo sem ter Twitter nem Facebook.

… António Costa? De número dois do PS a número um do país

No início da década, António Costa estava a entrar para o seu segundo mandato na câmara de Lisboa (o primeiro foi de apenas dois anos). Apesar de ter maioria absoluta, o então presidente da maior autarquia do país tentou consensos alargados com outras forças no município. O agora primeiro-ministro começava então a consolidar a carreira de autarca, sem nunca deixar de ser visto como o simbólico número dois do PS. Foi sempre uma das figuras do partido, mas não avançou no pós-Sócrates. António José Seguro ganhou a Assis e Costa esperou até 2014 para desafiar e tomar o lugar de Seguro. Ficou em segundo nas eleições em 2015, mas conseguiu uma maioria parlamentar que lhe viabilizasse o governo — e nasceu a Geringonça. Conseguiu governar quatro anos e ganhou as legislativas sem maioria. Entra nos anos 20 como primeiro-ministro, algo que já lhe antecipavam no início da década. A profecia, tal como no caso de Marcelo, cumpriu-se.

… Rui Rio? Do apoio a Aguiar-Branco a líder da oposição

Rui Rio entrou na década na fase inicial do seu último mandato à frente da câmara do Porto. Embora já entrasse nas cogitações para a liderança do PSD, optou por terminar o mandato de autarca. Nesse ano, apoiou José Pedro Aguiar-Branco nas diretas do PSD, pois acreditava ser o melhor primeiro-ministro. Já então Rio dizia que a sua prioridade não era o partido: “O PSD é instrumental para resolver os problemas do país”. Deixou de ser autarca em 2013 e fez uma travessia no deserto no privado (na consultora Boyden). A meio ainda chegou a ponderar fazer um desvio para Belém, mas o avanço de Marcelo levou-o a mudar de ideias. Só entraria em cena no final de 2017, quando Passos saiu. Em janeiro de 2018 foi a votos. Ganhou o partido (contra Santana), mas perdeu as europeias e as legislativas. Conseguiu, apesar disso, entrar nos anos 20 do século XXI como líder do PSD.

… Ferro Rodrigues? Da OCDE, em Paris, a segunda figura da Nação

O agora presidente do Parlamento estava em 2010 ainda no longo exílio da política partidária como representante de Portugal junto da OCDE. Era um cargo que ocupava desde 2005, um ano depois de se ter demitido de líder do PS após a vitória nas Europeias e em rutura com o Presidente Jorge Sampaio. O ‘exílio parisiense’ acabou em 2011, quando foi eleito deputado. Esteve na oposição ao Governo de Passos e acabou por passar a líder parlamentar quando Costa venceu as primárias no PS. A geringonça, no final de 2015, deu-lhe a oportunidade de ser segunda figura do Estado: foi eleito presidente da Assembleia da República com os votos da maioria de esquerda. Agora, no virar da década, foi reeleito para o cargo. Com mais votos do que em 2015.

… João Cotrim de Figueiredo? Quase mais público que privado e, por fim, deputado

No início da década, o agora deputado único da Iniciativa Liberal estava no lado preferido dos liberais: o privado. Entre 2010 e 2011 passou pela Privado Holding (detentora do banco BPP) e também integrou a direção-geral da TVI. Mas Cotrim Figueiredo também andou na esfera pública: entre 2013 e 2016, foi presidente do Turismo de Portugal (nomeado por Passos, manteve-se com Costa). Tem no currículo o facto de ter feito parte da equipa de negociadores que trouxe a Web Summit para Portugal, em 2015. Vira a década como o primeiro deputado de um partido liberal (a IL) a ser eleito para o Parlamento Português.

… Joacine Katar Moreira? De jovem investigadora a deputada

Joacine Katar Moreira estava, no início da década, a terminar o mestrado no ISCTE em Estudos do Desenvolvimento, Diversidades Locais, Desafios Mundiais. Nos anos seguintes, doutorou-se também no ISCTE, onde se tornou investigadora do Centro de Estudos Internacionais. Nesses anos destacou-se como ativista pelos direitos das minorias. No último ano, foi escolhida como candidata por Lisboa nas primárias no Livre e chegou a deputada.

… André Ventura? De bolseiro a deputado-comentador

No início do século André Ventura era militante do PSD e bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quando estava a fazer o doutoramento, que terminou em 2013. Anos antes tinha concluído a licenciatura com 19 valores. Na segunda metade do século envolveu-se mais na política e no futebol. Chegou a dizer que seria candidato do PSD a Sintra, mas acabou por correr por Loures em 2017, numa campanha polémica pelas críticas à comunidade cigana. Foi eleito vereador e começou a ganhar espaço como comentador (criminal e desportivo) na CMTV. À boleia da polémica com os ciganos (foi acusado de ser racista) e por ser comentador-adepto do Benfica na televisão, tornou-se uma figura mediática. Utilizou o palco público (em particular da CMTV) a seu favor e foi eleito deputado à Assembleia da República a fechar a década.

A Geringonça entrou no dicionário

“Selfie”, “fake news”, “trollar”, “tweetar”, “meme”. Não há década que não dê em fartura de novas expressões e esta não foi diferente. Mas nem todas têm a honra de entrar para o dicionário da língua portuguesa ou, no caso daquela a que queremos chegar, acrescentar ao seu significado. Apareceu quando a década ia a meio, pela voz de Paulo Portas, aplicada à solução política inédita a que a esquerda dava corpo no Parlamento, com António Costa a chefiá-la.

Há uma “geringonça” a.C. e outra d.C. Antes de Costa (a.C.) era uma “coisa ou construção improvisada com pouca solidez” ou um “aparelho ou mecanismo de construção complexa”. Depois de Costa (d.C.) passou a ser uma “solução governativa que resulta de um ou mais acordos parlamentares entre dois ou mais partidos políticos e que pode não fazer parte o partido mais votado nas eleições”. O dicionário Priberam da língua portuguesa fez esta mesma atualização na definição daquela que foi a palavra do ano em 2016, depois de a solução política negociada pelo socialista António Costa ter circulado com mais ou menos tropeções durante um ano inteiro.

Eis, então, um novo termo do vocabulário político, que nasceu com sentido pejorativo, mas que os socialistas acabaram por assumir sem complexos — só quando a engenhoca de Costa revelou alguma estabilidade. Quando atirou a palavra no Parlamento, Paulo Portas (na altura líder do CDS) falava de um “primeiro-ministro ilegítimo” e da “tamanha irresponsabilidade” do que Costa estava a fazer. Chamava ao PS “pirómanos do regime” e concluía: “Não é bem um Governo, é uma geringonça, não é uma coligação, não é um acordo (…) tal a dificuldade em conciliar o inconciliável”. Em abril, poucos meses depois deste debate do Programa do Governo socialista que a direita contestava, já Costa respondia às críticas que vinham desse lado: “Sim, sim, é geringonça, mas funciona”. Geringonça para lá, geringonça para cá e o termo colou e foi além fronteiras, com Espanha a tentar reproduzir o formato sem sucesso. Em Portugal, rompeu com mais de 40 anos de comunistas e socialistas de costas voltadas no poder central. Mas não resistiu às legislativas deste ano.

O adeus de dois pais da democracia

Um fundou o Partido Socialista, o outro fundou o CDS — e são as duas grandes perdas desta década na política nacional. Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral foram adversários políticos, com especial intensidade no início de 1986, numas eleições Presidenciais memoráveis que dividiram o país de tal forma que foi preciso uma segunda volta para sair um vencedor. Freitas acabou por seguir a sua vida sobretudo na academia e também ocupou o cargo de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas (1995). Em 2005 integrou um Governo socialista, como ministro dos Negócios Estrangeiros. Acabaram mais próximos do que começaram, embora a luta de ambos tivesse andado sempre cosida com as mesmas linhas, as da democracia. Soares morreu a 7 de janeiro de 2017 e Freitas a 3 de outubro de 2019.

As canções que todos ouvimos, ano a ano

Em 2010, a mais popular das plataformas de streaming de música, o Spotify, ainda não estava a funcionar a nível global. Mas podemos sempre contar com os números do YouTube para saber qual o vídeo musical mais visto em cada um dos últimos dez anos em todo o mundo. E uma curiosidade extra que não é de ignorar, bem pelo contrário: apesar de só ter aparecido em 2017, “Despacito”, de Luis Fonsi, foi a canção que mais vezes passou pelo YouTube em toda a década, com mais de 6,5 mil milhões de plays.

2010: “Baby”, de Justin Bieber (ft. Ludacris)

2011: “On the Floor”, de Jennifer Lopez (ft. Pitbull)

2012: “Gangnam Style”, de Psy

2013: “Gentleman M/V”, de Psy

2014: “Dark Horse”, de Katy Perry (ft. Juicy J.)

2015: “See You Again”, de Wiz Khalifa (ft. Charlie Puth)

2016: “Work from Home”, de Fifth Harmony (ft. Ty Dollar Sign)

2017: “Despacito”, de Luis Fonsi (ft. Daddy Yankee)

2018: “Te Boté (Remix)”, de Nio García, Casper e Darell Mágico (ft. Nicky Jam, Bad Bunny e Ozuna)

2019: “Snow”, de Daddy Yankee & Snow

Os filmes que nos marcaram (e levaram o Óscar)

Os critérios poderiam ser vários. Escolhemos os vencedores do Óscar de Melhor Filme em cada um dos últimos dez anos, um misto de popularidade com reconhecimento crítico, que junta drama, acção, musical e longas metragens difíceis de definir, como é o caso de “Birdman”. Ao mesmo tempo, é o retrato de uma Hollywood em mudança, com cada vez mais concorrência, vinda da produção de outros países, de indústrias independentes e das plataformas de streaming, com a Netflix na liderança.

2019: “Green Book”, de Peter Farrelly

2018: “A Forma da Água”, de Guillermo del Toro

2017: “Moonlight”, de Barry Jenkins

2016: “O caso Spotlight”, de Tom McCarthy

2015: “Birdman”, de Alejandro González Iñarritu

2014: “12 Anos Escravo”, de Steve McQueen

2013: “Argo”, de Ben Affleck

2012: “O Artista”, de Michel Hazanavicius

2011: “O Discurso do Rei”, de Tom Hooper

2010: “Estado de Guerra (The Hurt Locker)”, de Kathryn Bigelow

Os escritores (e o músico) que ganharam o Nobel da Literatura

A década começou com um reconhecimento esperado e quase unânime, mas foi a partir de de 2016 que uma das instituições mais credíveis e menos contestadas do mundo cultural começou a atravessar uma tempestade difícil de contornar. Com escolhas que geraram muitas críticas mas também com escândalos que ameaçaram (e mudaram) a estrutura da Academia Nobel e que suspenderam anúncios de premiados. A recuperação ainda está para acontecer.

Esta é a lista dos vencedores em cada um dos últimos dez anos e uma sugestão de leitura, se só puder ler uma das obras de cada um dos autores:

2010: Mario Vargas Llosa (Peru/Espanha), “Conversa n’A Catedral” (D. Quixote)

2011: Tomas Transtromer (Suécia), “50 poemas” (Relógio d’Água)

2012: Mo Yan (China), “Peito Grande, Ancas Largas” (Ulisseia)

2013: Alice Munro (Canadá), “Fugas” (Relógio d’Água)

2014: Patrick Modiano (França), “Na Rua das Lojas Escuras” (Relógio d’Água)

2015: Svetlana Alexievich (Bielorússia), “Vozes de Chernobyl” (Elsinore)

2016: Bob Dylan (EUA), “Canções” (Relógio d’Água)

2017: Kazuo Ishiguro (Japão), “Nunca me Deixes” (Gradiva)

2018: Olga Tokarczuk (Polónia), “Viagens” (Cavalo de Ferro)

2019: Peter Handke (Áustria), “A Angústia do Guarda-redes Antes do Penalty” (Relógio d’Água)

Guerra dos Tronos, a série que matou mais gente (entre outros recordes)

A série mais vista de sempre. A série mais pirateada de sempre. A mais cara, mais ambiciosa e mais discutida. Estreou-se em 2011, partindo dos livros de George R.R. Martin, para depois motivar uma continuação escrita de propósito para a televisão. Uma produção que acompanhou toda a década, sucesso global que deu à HBO o prestígio e a popularidade que lhe faltavam. Cumpriu máximos e recordes absolutos, não só nas audiências, mas também no número de vítimas registadas no enredo, feito de guerras, famílias, conquistas, derrotas, sexo, intrigas e muito sangue.

Esta é uma seleção curta das mortes mais marcantes das oito temporadas. A lista completa seria demasiado extensa: Ramsay Bolton, Joffrey Baratheon, Walder Frey, The Mountain, Ser Meryn Trant, Alliser Thorne, Craster, Kraznys mo Nakloz, Smalljon Umber, Myranda, Janos Slynt, The Waif, Khal Moro, Pyat Pree, Karl Tanner, Razdal mo Eraz, Belicho Paenymion, Euron Greyjoy, Viserys Targaryen, Locke, The Night King, Polliver, Rast, Randyll Tarly, Nymeria Sand, Obara Sand, Qyburn, Xaro Xhoan Daxos, Harry Strickland, Balon, Greyjoy, Olly, Doreah, Mirri Maz Duur, Lancel Lannister, Grand Maester Pycelle, Shae, Roose Bolton, Lysa Arryn, Hoster Tully, Rickard Karstark, The High Sparrow, Benjen, Stark, Will, Beric Dondarrion, Trystane Martell, Hizdahr zo Loraq, Areo Hotah, Three-Eyed Raven, Littlefinger, Selyse Baratheon, Mance Rayder, Ellaria Sand, Dickon, Tarly, Melisandre, Doran Martell, Jon Arryn, Qhorin Halfhand, Irri, Stannis Baratheon, Mycah, Leaf, Matthos Seawoth, Kevan Lannister, Mace Tyrell, Osha, Viserion, Tyene, Sand, Myrcella Baratheon, Septa Mordane, Lady Crane, Jory Cassel, Cersei Lannister, Grenn, Pyp, Brother Ray, Rhaegal, Edd, Jon Snow, Thoros of Myr, Talisa Stark, Khal Drogo, Tywin Lannister, Renly Baratheon, Yoren, Daenerys Targaryen, Loras Tyrell, Jojen Reed, Theon Greyjoy, Rodrik Cassel, Ros, Wun Weg Wun Dar Wun, Walda Bolton, Brynden Tully, Robert Baratheon, Maester Aemon, Karsi, Syrio Forel, Lord Varys, Jorah Mormont, Olenna Tyrell, Ser Barristan Selmy, Jeor Mormont, Jaime Lannister, Tommen Baratheon, Lyanna Mormont, Sandor Clegane, Margaery Tyrell, Ygritte, Rickon Stark, Maester Luwin, Missandei, Oberyn Martell, Robb Stark, Eddard “Ned” Stark, Catelyn Stark, Hodor, Shireen Baratheon.

As frases que não faziam sentido no início da década e que agora todos dizemos — porque a tecnologia mudou

“Vou apanhar um Uber”

Em 2010, a Uber dava as primeiras voltas nas ruas de São Francisco, nos EUA, mas nada fazia prever que 10 anos depois seria o fenómeno que é hoje. A mobilidade nos grandes centros urbanos foi mudando ao longo dos anos, sempre de braço dado com as polémicas em torno da legislação e as greves dos taxistas. E, em 2014, a Uber aproveitou o buraco legal perfeito para começar a operar em Lisboa. Seguiram-se mais empresas do género — a Cabify, Bolt ou Kapten — e hoje não faltam opções para pegar no telemóvel e, em dois toques, chamar um motorista “nas proximidades” que o leve do sítio A para o sítio B — sem precisar de pegar na carteira. Quatro anos depois (e após um veto de Marcelo Rebelo de Sousa), o Parlamento aprovava a lei dos TVDE (transporte de passageiros em veículo descaracterizado) e estas aplicações entravam oficialmente para as contas da mobilidade urbana.

Há dez anos, não havia carro nenhum à nossa espera no ecrã do smartphone. Hoje, não faltam opções — e, além dos carros, também há trotinetes e bicicletas elétricas. A Uber fecha a década a operar nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, na região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e ilha da Madeira. Em Portugal, foram feitos mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.

“Já estás a ver a última série da Netflix?”

Se lhe dissermos que a Netflix existe há mais de 20 anos, provavelmente, não acredita. Mas foi em 1997 que Reed Hastings teve a ideia que faz com que hoje veja vídeos em streaming quando, como e onde quiser. O negócio começou por ser um serviço de aluguer de DVD por correio, mas a génese já lá estava: o objetivo era o de dar maior liberdade e flexibilidade ao utilizador — as pessoas podiam devolver os DVD por correio sem precisarem de se deslocar às lojas. Mas foi só em 2008 que Reed Hastings se aventurou no serviço de streaming que viria a mudar (e muito) a forma como consumimos filmes, séries e outros vídeos.

Por cá, a nossa vida só começaria a mudar a meio da década, em 2015, mas, hoje, já é quase impensável seguir a temporada de uma série pela televisão tradicional, esperando por um episódio todas as semanas. Cinco anos depois da estreia da Netflix em Portugal, também não faltam opções de escolha em matéria de streaming — não existe apenas o serviço fundado por Hastings. A Amazon Prime chegou a Portugal em dezembro de 2016, a HBO em fevereiro de 2019 e a Apple TV+ em novembro de 2019. E não fazia sentido dizer nada disto há dez anos.

[veja o trailer de uma das mais recentes produções da Netflix: o filme “O irlandês”, o novo filme de Martin Scorsese]

“Recebeste o push do Observador?”

O Observador nasceu a 19 de maio de 2014, numa redação em pleno Bairro Alto e com uma equipa que não ultrapassava os 30 jornalistas. Fomos o primeiro jornal generalista a nascer 100% online, com a visão clara de renunciar ao papel como ferramenta noticiosa. A primeira versão da nossa app também ficou logo disponível e com ela chegaram as notificações (a que alguns chamam “alertas” e outros “pushs”), que hoje fazem parte do quotidiano de qualquer utilizador ávido de notícias. A forma como passámos a consumir informação nos telemóveis foi a grande catalisadora da mudança que ocorreu na indústria dos media e, hoje, é seguro afirmar que só não está informado quem não quiser. Basta instalar uma aplicação de notícias (como a do Observador), permitir que esta lhe envie notificações e sempre que acontecer algo que os editores dos meios de comunicação social considerem relevante, receberá um alerta no seu ecrã.

A revolução dos media pode não ter começado nesta década, mas foi nela que se consolidou: não foram só as notificações que nos entraram pelo ecrã dos leitores adentro, foram também as fake news e o perigos que elas representam. Em 2010, não existia o Observador. Mas, em 2020, existe o site do Observador, a app do Observador, as newsletters do Observador e a Rádio Observador.

“Vou pedir um Glovo ou um Uber Eats”

Não é de agora que temos preguiça para cozinhar ou que nos esquecemos de fazer, atempadamente, as compras de supermercado para os amigos que vão jantar lá casa. Mas, no início da década, só era possível resolver estes problemas de duas formas: encomendar uma pizza de uma qualquer cadeia de pizzas com entregas ao domicílio ou ir a um dos restaurantes com take-away, na vizinhança, buscar comida. Hoje, são já várias as cidades que permitem que esteja de pijama, no sofá, a pedir a refeição que quiser com amplitude de escolha. Com um ou dois toques numa aplicação como a Glovo ou a Uber Eats, tem à sua disposição uma parafernália de opções — do sushi à pizza, da gastronomia indiana à portuguesa. E não precisa de usar a carteira, o pagamento é feito através do cartão de crédito associado à conta.

A expressão “pedir um Glovo ou um Uber Eats” existe em Lisboa desde outubro e novembro de 2017. Na Glovo, além de pedir comida, consegue requisitar um estafeta para entregar coisas por si ou fazer outras compras de que precisa. Em dois anos, a Uber Eats chegou a 30 cidades portuguesas.