31, 61 ou 120 mil? O mistério das mortes no campo de batalha na Ucrânia ou como o secretismo pode ser uma "estratégia"

Uma investigação publicada no blogue do think tank European Consortium for Political Research — assinado pelos analistas Benjamin J. Radford, Yaoyao Dai, Niklas Stoehr, Aaron Schein, Mya Fernandez e Hanif Sajid — expõe esta “manipulação dos números” por parte do Kremlin e do governo ucraniano e explica os motivos: “Lidar com a opinião pública, melhorar o moral das tropas e transmitir narrativas aos aliados e oponentes”. “Os dados sofrem vieses dependendo de quem é que está a reportar as perdas e que perdas é que estão a reportar.”

Colocando de lado a parte propagandística, existe um fator que pode complicar as tarefas de saber quantas pessoas morreram: as fontes que os governos usam para determinar a sua estimativa e que tipo de informações recebem do campo de batalha. Ou seja, o problema pode estar em como se contabiliza as baixas e que métodos são usados para isso.

O historiador Cédric Mas exemplifica que algumas tropas “podem pensar que mataram vinte soldados quando na realidade apenas foram mortos cinco”. “Geralmente, as tropas no terreno acreditam sempre — de boa-fé — que infligiram mais baixas do que realizaram.” Estas informações falsas são depois transmitidas e podem entrar nas contagens oficiais.