Melhor Remake: “O Discurso Final”, de Rui Rio

Se a cena de abertura de um congresso é ter o líder a falar para os militantes, a cena final costuma ser o momento em que os líderes partidários olham de frente para a câmara e falam diretamente ao espetador que não comprou bilhete para este filme. Fazem análises, criticam o poder, apontam caminhos e, normalmente de forma inflamada, reservam sempre duas ou três surpresas para que no dia seguinte ainda haja assunto de conversa. Mas Rio é um realizador alternativo, dos que se orgulham em rejeitar os artifícios das grandes produções de Hollywood. Rui Rio é mais Dogma 95 do que Disney. Vai daí, evita os truques para encantar multidões (e galvanizar congressos) e repete a mesma fórmula que testou nos últimos dois anos: as mesmas críticas, as mesmas prioridades, as mesmas propostas de pactos, os mesmos apelos a reformas. O discurso de encerramento de Rio não foi muito mais que baralhar e dar de novo. Já o ouvimos a dizer várias vezes aquilo que disse no congresso. E Rui Rio prefere que seja assim. Pode não ter sido um grande sucesso de bilheteira nas últimas legislativas, mas pode sempre vir a tornar-se um clássico de culto.

Melhor Ator Secundário: Miguel Albuquerque, em “O Fiel Jardineiro Que Não Consegue Ser Jardim”

A Miguel Albuquerque já era conhecido o gosto pela botânica, mas não pela representação. Depois de ter rasgado as vestes em defesa da autonomia do PSD/Madeira, de ter decidido não abrir as sedes na segunda volta das diretas, de não ter deixado sequer os 104 militantes com quotas pagas verem validados os seus votos, acabou por fazer um acordo com Rui Rio. Perante a alegada indignação de todos os madeirenses com Lisboa, o que fez Miguel Alburquerque? Já quase no fim do filme decidiu deixar de ser rebelde, amadureceu e chegou a um “entendimento” com a direção. De tal forma, que os deputados do PSD/Madeira até votaram contra o orçamento do Estado, depois da abstenção no primeiro voto na generalidade. Nem sempre na botânica se aprende a ser Jardim.