Pior da quarta vaga passou de meados de julho para o final do mês e não pico à vista

E a situação vai piorar antes de melhorar, afirma o epidemiologista Manuel Carmo Gomes. Enquanto o R(t) — a métrica que indica, em média, quantas pessoas alguém infetado pode contagiar — estiver acima de 1 (está em 1,16), a incidência de casos vai aumentar e, com ela, vão aumentar também os internamentos por Covid-19.

A última atualização de Jorge Buescu, matemático da mesma faculdade, confirma que a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes continua com tendência crescente, mas já exibe uma desaceleração que é “um sinal preliminar de otimismo”. Até terça-feira, o pico da quarta vaga estava previsto para meados de julho, com o país a alcançar entre 2.500 e 3.000 casos diários nessa altura. Tudo permanecia “um pouco incerto” e prova disso é que, à conta dos números atingidos nos últimos dias — que já chegaram aos números mínimos esperados para daqui a duas semanas, o pico esperado “esfumou-se”: não só não há pico à vista, como as novas estimativas de Buescu apontam para que os casos cheguem aos 4.000 a 5.000 por dia no fim de julho, “a menos que se tomem urgentemente medidas eficazes”.

A forma como isto se reflete nos internamentos só não será mais grave graças à vacinação. As métricas relativas aos internamentos por complicações provocadas pela Covid-19 revelam que Portugal tem neste momento mais pessoas hospitalizadas do que tinha há um ano. Se no ano passado o número de internamentos sofreu um leve aumento desde o início do mês, em 2021 esse acréscimo tem sido exponencial: a 2 de julho o número de pessoas internadas é praticamente o dobro do do primeiro dia de junho (passou de 268 para 532) e ultrapassa os 510 hospitalizados registados no mesmo dia em 2020.

O gráfico que resume os dados dos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) também demonstra que a pressão sobre estes serviços é maior do que no ano passado. Na primeira semana de junho de 2021, o número de pessoas internadas em UCI era inferior ao registado no mesmo período do ano passado. Mas enquanto em 2020 os números se mantiveram estáveis, um ano depois cresceram exponencialmente.

A 1 de junho de 2020 havia 64 pessoas internadas em UCI nos hospitais portugueses; e quatro semanas depois eram 73 — sem nunca se ter ultrapassado os 77 hospitalizados neste serviço. Em 2021, junho começou com 50 internados em UCI, mas as autoridades de saúde já registaram 118 esta sexta-feira, acompanhando assim a tendência de aumento dos internamentos gerais.