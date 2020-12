Morreu a 13 de novembro Peter William Sutcliffe, camionista britânico que dizia obedecer a uma voz divina e que matou com extrema violência 13 mulheres no norte de Inglaterra entre 1975 e 1980, tendo sido detido pela polícia em 1981 e condenado a uma pena de prisão perpétua. Nos últimos dias de vida estava internado no University Hospital of North Durham. Sofria de diabetes e problemas cardíacos, terá sido infetado pelo coronavírus e presumivelmente recusou tratamentos médicos.

Um mês depois, a Netflix estreou uma série documental de quatro episódios onde reconstitui os crimes do homem conhecido como o Estripador de Yorkshire — e que perturbou os britânicos no fim de uma década de 70 sombria, marcada pelo desemprego e pela agitação social.

A série intitula-se O Estripador (“The Ripper”), tem realização de Ellena Wood e produção de Liesel Evans. Com estreia mundial a 16 de dezembro, surgiu nos primeiros dias em sétimo lugar no “top 10” da versão portuguesa da Netflix. São quatro episódios, já todos disponíveis, com a duração de cerca de 50 minutos cada. É o clássico documentário televisivo: entrevistas atuais, imagens de arquivo e relato cronológico, por vezes com descrições e pormenores macabros e um prolongamento exaustivo dos momentos de suspense.

Título “irresponsável e insultuoso”

Ao que escreveu há poucos dias o site da revista Newsweek, pelo menos nos EUA houve quem achasse que a série, por causa do título, seria sobre Jack, O Estripador — um dos mais famosos assassinos em série de todos os tempos, a quem são atribuídos pelo menos cinco misteriosos homicídios de mulheres no fim da década de 80 do século XIX. Mas este estripador é outro, aparentemente mais perigoso, alvo de uma caça ao homem durante cinco anos e responsável por semear o pânico junto das mulheres britânicas, que temiam ser as próximas vítimas.

O título tem aliás sido criticado por descendentes das mulheres assassinadas, alguns dos quais foram entrevistados para o documentário. Por exemplo, Richard McCann, fillho de Wilma McCann, primeira vítima de Sutcliffe, em outubro de 1975: reconheceu que se trata de um trabalho audiovisual de qualidade, mas mostrou-se desiludido com o título, que inicialmente seria Era Uma Vez em Yorkshire (entretanto passou a ser a designação do primeiro episódio e não o título genérico).

Numa carta aberta divulgada pelo Sunday Times, familiares disseram que O Estripador é um título “irresponsável e insultuoso”, que oferece a Peter Sutcliffe “um estatuto de celebridade que ele não merece”. Em resposta, a Netflix fez chegar à imprensa uma declaração segundo a qual “a série não evidencia Sutcliffe”, antes “dá destaque às mulheres que morreram” e “analisa os crimes à luz do contexto britânico” da segunda metade dos anos 70.

Em rigor, o quarto episódio é quase todo sobre o assassino. Segundo um porta-voz da Netflix, Tamsyn Zietsman, todas as pessoas entrevistadas foram convidadas a ver os episódios antes do lançamento oficial e “estavam a par do título”. Um artigo da revista Forbes escrito por uma especialista em cinema europeu, Sheena Scott, sublinhava na semana passada que neste caso estamos longe do registo habitual dos documentários sobre assassinos em série, porque o ponto central são as vítimas e os efeitos dos crimes na vida social.

Peter Sutcliffe, known as the “Yorkshire Ripper,” died at the age of 74. He was convicted in England in 1981 of killing 13 women and attempting to murder seven others. https://t.co/XWVwrdZr63 — The New York Times (@nytimes) November 13, 2020

Investigação enganada por cassete recorreu a médium

Entre outubro de 1975 e janeiro 1981 mais de cinco mil agentes da polícia procuraram pistas que levassem ao criminoso, o que terá correspondido a quase 200 mil inquirições, 30 mil buscas a casas e 180 mil automóveis vigiados, segundo a imprensa portuguesa da época. Um dispêndio de muitos milhões.

Sutcliffe chegou a ser ouvido pelos investigadores, há quem aponte cinco vezes, há quem diga que foram nove, mas escapou sempre — até 2 de janeiro de 1981. A falta de organização e a incompetência da polícia, que mudou várias vezes de liderança e ignorou pistas e declarações, a astúcia do matador e a crise social que se vivia em Inglaterra são referidas no documentário como os principais motivos que permitiram a continuação da atividade criminosa.

“Teve também a ajuda [provavelmente inadvertida] de um farsante com sotaque de Sunderland que se intitulava Jack de Wearside, quem em 1978 provocou a polícia com uma gravação em cassete que desviou as atenções, ao dizer: ‘Sou o Jack, parece que ainda não tiveram a sorte de me encontrar’”, escreveu o jornal The Guardian há poucas semanas.