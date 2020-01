Na quarta-feira, a angolana renunciou aos direitos de voto no EuroBic, procurando agora um comprador para os 42,5% que detém, num negócio que, segundo o Eco, poderá render mais de 50 milhões de euros a Isabel dos Santos, mas que poderia render o dobro, não fosse o contexto em que vai ser feito. Na altura, o Observador avançou que o potencial comprador mais bem colocado seria um grupo chinês que, no final do verão de 2019, tinha mostrado interesse em comprar banco. Essa negociação poderá agora ser reativada.

Esta sexta-feira, um novo comunicado dava conta do afastamento de Isabel dos Santos desta vez da Efacec. “Com efeito imediato”, os 67,2% da filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, vão ser vendidos. Assim que o negócio — no qual ainda não se conhecem interessados — for concluído, termina uma relação que começou em 2015 e que permanece sob suspeita. A compra da participação da Efacec pela empresária angolana foi feita em parceria com a ENDE, a empresa de distribuição de energia de Angola, que alavancou o negócio. O ministro da Energia diz agora que foi “gravemente lesivo” dos interesses do Estado angolano.

As duas vendas farão com que as empresas relacionadas com o EuroBic e a Efacec passem para a lista de participações que Isabel dos Santos já teve, no grupo das 155 atuais e passadas em Portugal.