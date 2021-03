Entre a intenção e a concretização passaram-se seis semanas. Na próxima quinta-feira, 25 de março, a recém-criada task force para a testagem — que irá pôr em prática a estratégia para Portugal — vai reunir-se pela primeira vez. O anúncio foi feito por Ricardo Mexia, médico do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), durante o mais recente encontro no Infarmed entre especialistas e poder político. Há 43 dias, a 10 de fevereiro, a ministra da Saúde defendeu no Parlamento a necessidade de avançar para a testagem em massa da população. Marta Temido anunciou também que estaria para breve uma mudança nos critérios da Direção Geral de Saúde, o que aconteceria poucos dias depois.

De lá para cá, as reuniões interministeriais para discutir estratégias sucederam-se, mas a criação da task force foi formalizada apenas na passada semana, a 18 de março, via despacho.

Publicado em Diário da República, o documento determinou a criação de um grupo de trabalho para a promoção do “Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal”. O coordenador escolhido foi Fernando de Almeida, presidente do Insa. Ricardo Mexia, que é também presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, faz parte do grupo de apoio a mais esta task force criada dentro do Instituto Ricardo Jorge, e coube-lhe, esta terça-feira, apresentar as linhas gerais do plano de operacionalização.

Questionado sobre a demora na criação deste grupo de trabalho, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes é crítico, mas não em demasia. “Desde março de 2020 [há um ano] que está em atraso. Já nessa altura os especialistas falavam nisso, andamos a pregar isso há um ano. Mas reconheço que agora foi feito um grande esforço e se há países que fizeram melhor do que nós, também há países que fizeram pior.”

Manuel Carmo Gomes era presença assídua no painel de especialistas ouvidos nas reuniões do Infarmed, até ter pedido para abandoná-las por motivos de agenda. Na sua última participação, o epidemiologista determinou quais as linhas vermelhas que não podiam ser ultrapassadas sem uma reação forte e imediata do Governo. Nesse mesmo dia 9 de fevereiro, véspera de Marta Temido falar no Parlamento, defendeu que a testagem, e não o confinamento, era a arma principal que devíamos usar contra a pandemia e deu até o exemplo da Dinamarca.

Já Carlos Antunes, matemático que está a monitorizar a evolução da pandemia, diz que poderíamos ter tido “um bocadinho mais de rapidez na resposta”, repetindo o que já disse noutros momentos: quando se lida com uma pandemia, a proatividade é absolutamente necessária. “O que estamos a fazer agora devíamos ter feito em setembro. Apesar de tudo, esticar o confinamento até março deu-nos tempo para esta preparação, para a burocracia em torno de tudo isto, para a velocidade institucional”, diz o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

“Agora, o tempo tem estado a nosso favor e dá-nos tempo para esta reorganização, mas convém não abusar da sorte. A primavera também ajuda, sabemos que nesta época do ano o vírus tem menos longevidade”, acrescenta Carlos Antunes.