“Niza azul e bota alta, a reinar com toda a malta”. É este verso do fado “Timpanas”, de Amália Rodrigues, que, nos anos 70, deu um empurrãozinho a António Cassiano na hora de encontrar um nome que assentasse ao seu restaurante. “Bota Alta soou-lhe bem, Bota alta ficou”, lembra o sobrinho Paulo Cassiano, que agora toma conta do legado do tio iniciado a 24 de junho de 1976, dia em que abriu pela primeira vez as portas do restaurante Bota Alta, uma mesa pós-revolucionária, com comida tradicional portuguesa, que lançou a primeira pedra para a mudança de um Bairro Alto decadente naquela época. Por ali, passaram jornalistas, músicos, artistas, políticos e intelectuais de toda a espécie — os nomes sonantes ainda hoje têm lugar guardado num pedaço de toalha de papel rasgada ou numa moldura nas icónicas paredes azuis. O Bota Alta de hoje é o mesmo de há 45 anos — mudou a cara, mas não o apelido, a decoração ou a ementa. O legado Cassiano está lá. Até ver.

Bon vivant e visionário, António encontrou no Bairro Alto o potencial que poucos ali tinham visto, numa Lisboa acabada de se libertar da ditadura. Até 2003, ano em que morreu, António fez de tudo para manter o Bota Alta como ponto de encontro de todos e para todos. Não era só mais um restaurante. Era, de facto, um sítio onde se começava a noite, sobretudo para quem seguia a seguir para o Frágil, a poucos metros dali. Mas se a noite se encaminhava muitas vezes para outras pistas e musicalidades, havia outras noites em que a festa era mesmo ali — quase sempre sem ser planeada, a espontaneidade ditava o passo. Paulo não esquece uma noite, ainda no início do Bota Alta, em que a fadista Ada de Castro se pôs à porta do restaurante e cantou um fado “que fez chorar as prostitutas do Bairro Alto”.