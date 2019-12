A cidade está cheia. O trânsito entope a rotunda do Marquês de Pombal, eternamente em obras. Há 50 anos, Lisboa dedicava-se ao Natal de sempre, as iluminações festivas a descer pela Avenida da Liberdade, a distribuição de agasalhos e brinquedos, o Natal dos Hospitais, os coitadinhos do Portugal cinzento. E para quem pode, nas montras da Baixa Pombalina, os novos televisores Siemens — “O Prestígio da Técnica”. Porém, na mesma Lisboa lúgubre de 1969, completamente desalinhados com esta história, cartazes gigantes anunciam, imagine-se, um álbum de insurgentes canções portuguesas: Epopeia, da Filarmónica Fraude

O nome não engana. Não era somente um álbum de canções pop-rock portuguesas, nem sequer um desvario megalómano da editora Philips que espalha os cartazes pela Baixa, era mesmo uma extraordinária epopeia, de miúdos provincianos que tomam de assalto a capital, armados apenas de alguns instrumentos comprados com rifas e um grande descaramento. “Entre nós existia uma certa filosofia de desalinhamento, nunca perdemos a vontade e a sabedoria de criticar tudo à nossa volta”, reflete António Pinho, letrista desta banda enigmática, que não era yé-yé, apesar das guitarras elétricas, nem era de protesto, apesar das críticas sagazes ao regime. “Perguntavam-nos: ‘mas vocês são o quê, são esquerda, são direita?’ Não somos coisa nenhuma”.

Cinquenta anos depois, Epopeia — o primeiro grande álbum de rock português — ainda não foi reeditado. Convém esclarecer que, tecnicamente, o primeiro álbum de rock português é Conjunto Académico João Paulo no Monumental. No entanto, esse disco é uma coletânea de singles, está muito distante da conceção de Epopeia, um álbum de composições originais pensado por inteiro, uma navegação audaz no estreito que separa a canção tradicional da popular. Custa a crer pela envergadura da empreitada que Epopeia seja apenas o segundo longa duração de rock em Portugal. E agora, antes que a memória nos falhe, como tantas vezes sucede na canção popular portuguesa, é urgente perceber quem eram afinal a Filarmónica Fraude e qual o seu lugar na nossa história. “Acho que ninguém sabe quem é a Filarmónica Fraude”, sentencia fatalmente Luís Linhares, teclista e compositor da banda. “Foi uma coisa demasiado efémera”.

Na órbita do rock, mas não muito

No vernáculo particular de António Pinho está uma frase memorável, que responde não respondendo ao desígnio desta banda cabalística: “Gostamos de achar bem quando se trata de achar bem, mas também prezamos de achar mal quando se trata de achar mal. Infelizmente achamos mais mal que bem”. “Mas nunca fui membro da Filarmónica Fraude”, esclarece de seguida António Pinho, sentado ao lado de Luís Linhares, que não deixa de sorrir ao ouvir as respostas armadilhadas do seu velho amigo. “Por acaso, apareci na capa do EP do famoso fotógrafo, Eduardo Gageiro, e aparecia vagamente nos lançamentos, a mandar umas bocas cá para fora”. A curiosa mescla de humildade e sarcasmo é marca registada do letrista de Filarmónica Fraude e Banda do Casaco, célebre produtor do boom do rock português e hoje concorrente do Festival da Canção 2020. Este espírito irrequieto começou a traduzir-se em letras no Entroncamento, berço que nunca lhe agradou e nem sequer assentou muito tempo. “Aos dez anos de idade enfiaram-me em Lisboa, no Colégio Militar, uma organização que sempre detestei e que fez de mim o que sou hoje: um desalinhado”.

Ao mesmo tempo, um rapaz de Tomar tinha o primeiro contacto com a música, na sala de casa, num piano de 1832. “Aprendi a tocar piano em casa com professores particulares e só mais tarde completei o conservatório”, recorda Luís Linhares, hoje investigador e académico, ainda um orgulhoso tomarense, volta e meia na capital para almoçar com António Pinho e apresentar trabalho no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. E quem diria, até na “província” — a palavra que os lisboetas de então arremessavam com desdém — chegaram de rompante os tais anos 60, através das antenas. “O advento do FM foi fundamental, começamos a combinar encontrar-nos em casa uns dos outros, para ouvir o programa Em Órbita, era uma coisa mística”, relembra dos tempos de adolescência em Tomar, enquanto António Pinho sintonizava na mesma estação de rádio em Lisboa, mais aperaltado, com botas pretas à Beatles de fecho-éclair ou elástico, boas novas da cidade grande que mostra ao amigo José Parracho nas eventuais visitas ao Entroncamento.

“O José Parracho estudava em Tomar porque era obrigado, para quem era do Entroncamento não havia muitas soluções para continuar a estudar”, explica Luís Linhares sobre a mudança do baixista da Filarmónica Fraude, onde a esta altura do campeonato os tomarenses Júlio Patrocínio e António Antunes já dominavam o circuito de bandas da cidade. José Parracho não perde a corrida, mantém o contacto com António Pinho e os dois improvisam um conjunto com o nome caricato G-Men, compram uma guitarra Hofner com dinheiro de rifas e como quem não quer a coisa, chegam às eliminatórias do histórico Concurso Yé-Yé no Teatro Monumental, em Lisboa.