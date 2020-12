Onze animais mortos por hora (se excluirmos eventuais pausas para descanso e considerarmos os dois dias em que a caçada terá ocorrido). Ou quase 34 animais abatidos por caçador (terão sido 16). É este o resultado da montaria que teve lugar na Quinta da Torre Bela (Azambuja), na semana passada, e cujas imagens colocadas pelos próprios caçadores, vangloriando-se do recorde alcançado, nas redes sociais chocaram até as associações de caça: filas e filas de animais mortos, alinhados no chão; dois caçadores abraçados, sorridentes, junto às centenas de cadáveres espalhados pela propriedade. Ao todo, terão sido 540, um “super recorde”, nas palavras dos autores da foto principal que dá conta da montaria levada a cabo por “16 caçadores em Portugal”. “Conseguimos de novo!!!”, destacam orgulhosos.

O abate dos animais está a ser condenado veementemente por forças políticas, movimentos, associações de caça e pelo próprio Governo, que acredita estar em causa um crime contra a preservação da fauna. Por isso mesmo, o Ministério do Ambiente e o Instituto de Conservação da Natureza já anunciaram que vão apresentar queixa ao Ministério Público e suspender a licença de caça da “Zona de Caça Turística de Torrebela (nº 2491-ICNF)”.

Mas que pretexto terão sido abatidos os animais? São normais estas caçadas em Portugal? E se são ilegais, que penas podem agora vir a ser aplicadas aos caçadores, organizadores e donos da propriedade? O que aconteceu e o que pode vir a acontecer em 11 perguntas e respostas.

O que se sabe desta caçada de 540 animais em dois dias: quem organizou e quem participou?

A notícia foi revelada pelo jornal online O Fundamental e dava conta de 540 animais abatidos, numa montaria na Azambuja. Tudo terá acontecido nos dias 17 e 18 de dezembro, acrescentou o Ministério do Ambiente, em comunicado. Os animais — veados, gamos e javalis — terão ficado encurralados em cerca de 1.000 hectares, naquela que é considerada uma das maiores (senão a maior) quintas muradas da Europa (como referia o site da propriedade, que ficou entretanto indisponível).

Segundo a TVI, terão sido abatidos numa montaria organizada por uma empresa espanhola (a sede é em Badajoz): a Monteros de la Cabra. O site da empresa refere que foi criada há 25 anos por Mariano Morales, advogado, e Virginia Rodriguez, engenheira agrónoma, quando eram estudantes universitários. Mariano, responsável por “toda a gestão da caçada”, e Virginia, responsável pela “manutenção”, são “grandes entusiastas da caça”, da “ética na caça” e da “natureza e da conservação ambiental”, pode ler-se ainda na apresentação dos gestores da empresa.

Ao todo, terão participado 16 caçadores, refere o mesmo comunicado do Ministério do Ambiente, assim como os autores das imagens, pelas descrição que colocaram nas redes sociais. O Expresso acrescenta que o grupo de caçadores também será espanhol e não terá respeitado o limite máximo de animais a abater que estava previsto no contrato de cedência de caça.

O que é que a mega central fotovoltaica prevista para o local pode ter a ver com a montaria?

A Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA), que já repudiou o abate dos animais, revelou em comunicado que a caçada terá ocorrido para que pudesse vir a ser construída uma central fotovoltaica no local. A FENCAÇA escrevia que existe um projeto de uma “mega central fotovoltaica” com mais de 750 hectares, que se encontra atualmente em processo de consulta pública. Esta informação foi também avançada pelo PSD da Azambuja.

Ao Observador, o vereador social-democrata Rui Corça denuncia pressões do Governo junto da Câmara da Azambuja, liderada por um socialista, o autarca Luís de Sousa, para deixar passar os projetos de centrais fotovoltaicas previstos para o concelho. No caso dos dois projetos pensados para a Herdade de Torre Bela está em causa a ocupação de 775 hectares em duas centrais fotovoltaicas, o que representa metade da área total da herdade que, admite, andará atualmente nos 1.400 hectares. A instalação destas unidades de 150 e 50 megawatss, cada uma numa área florestal classificada de interesse turístico, não é permitida pelo Plano Diretor Municipal (PDM) da Azambuja e só pode avançar se houver uma declaração de interesse público por parte da autarquia. Essa intenção já terá sido aprovada pela Câmara de maioria socialista, mas tem de ser também aprovada na assembleia municipal para os projetos avançarem. Sem essa aprovação, os projetos caem, sublinha o vereador.

As pressões são aliás denunciadas num comunicado do PSD da Azambuja “É do conhecimento público que esta aprovação foi antecedida de pressões e reuniões entre o Governo PS e a Câmara Municipal de Azambuja. A aprovação daquela declaração de interesse público municipal (consta da ata em anexo), deu conforto ao iniciado arranque e abate de árvores numa área aproximada de 750 hectares da Quinta da Torre Bela, destruindo de forma irremediável parte significativa do património e habitat ambiental existente para muitas espécies. O objetivo desta massiva eliminação é óbvio: limpar o território para a colocação de mais de 638 de mil painéis fotovoltaicos! Foi na prossecução deste mesmo objetivo que foram chacinados 540 animais em terreno aberto, murado e sem qualquer vegetação”.

Apesar de reconhecer que os promotores e os proprietários são distintos, o vereador do PSD liga a limpeza feita na herdade da Torre Bela aos projetos fotovoltaicos, que foram atribuídos nos leilões de potência solar lançados pelo Governo. Diz que antes da caçada tinha havido o abate de eucaliptos, que serviam de habitat aos animais que foram mortos na semana passada. Os responsáveis pela gestão da propriedade terão justificado esta limpeza com o aproveitamento florestal dos eucaliptos que teriam atingido a idade para o corte, mas Rui Corça diz que as árvores não foram apenas cortadas — muitas foram arrancadas para limpar o terreno em causa. E que isso, acrescenta, aconteceu ao longo dos últimos seis meses.

Aliás, a FENCAÇA também adianta que o projeto da fotovoltaica tem estado envolto em polémica porque, “entre outras coisas, obrigaria a abater um número elevado de sobreiros, espécie florestal que possuí estatuto de proteção”.

Sobre a denúncia de que a caçada estará ligada às centrais, o ministro do Ambiente falou do tema sem o desmentir, sublinhando apenas que “aquilo que o estudo de impacte ambiental diz é que uma parte daqueles animais têm de ser dali removidos. Remover não é abater”.

O estudo de impacte ambiental para a central fotovoltaica implicava retirar animais?

Segundo o resumo não técnico do estudo de impacte ambiental entregue na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em novembro, o projeto que prevê um investimento de 170 milhões de euros em duas centrais, incluindo a ligação à rede de transporte da REN. As centrais têm uma vida útil prevista de 30 anos. Cerca de 80% da área das futuras Centrais Fotovoltaicas está ocupada com eucaliptal, 10% com montado, 7% com culturas arvenses, e os restantes 4% correspondem a áreas artificializadas (edificação, reservatórios de água, rede de caminhos), pinhal manso e vegetação ribeirinha.

O documento previa como uma das medidas prévias de minimização de impacto ambiental a “retirada os animais de grande porte (veados, gamos e javalis) existentes na Quinta da Torre Bela da área onde ficarão instaladas as Centrais Fotovoltaicas. Esta ação já está a ser desenvolvida, deixando-os passar para a zona adjacente localizada a nascente, que está devidamente vedada”. O documento sinaliza ainda que será necessário reabilitar um troço da vedação existente (rede de caça grossa) assegurando um efetivo confinamento dos animais.

O vereador social-democrata confirma ainda que esteve numa reunião realizada com representantes dos promotores e os vereadores foram dadas garantias de salvaguarda da biodiversidade na herdade. Essas garantias estão aliás em linha com o projeto apresentado no quadro do estudo de impacte ambiental que está a ser avaliado pela APA.

Mas a quem pertence esta propriedade histórica?

Questionado pelo Observador, o presidente da Câmara Municipal da Azambuja, Luís de Sousa, diz desconhecer quem são ao certo os acionistas da quinta — num tweet de agosto deste ano, o hacker Rui Pinto insinou que a quinta seria de Isabel dos Santos ou do pai, o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, mas nunca apresentou documentos para o confirmar e não há para já registos conhecidos que o provem. Luís de Sousa acrescenta ainda que a Câmara já teve reuniões com os grupos Neoen e Aura Power e que o projeto da central “já está a ser analisado”.

Será a família dos Santos a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa?

Juntamente com cerca de uma dezena de outras propriedades na zona do Oeste? pic.twitter.com/RYnZ07z22e — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) August 15, 2020

O vereador Rui Corça também não sabe dizer quem são os proprietários dos terrenos, mas adianta que os promotores terão garantido contratos de arrendamento das áreas onde vão ficar instaladas estas centrais. E avisa que se for aberto o precedente, tendo em conta que as rendas podem valer aos proprietários 1.200 e 1.330 euros por ano por cada hectare ocupado, as terras agrícolas e florestais férteis passem a ser desviadas para estes equipamentos que garantem aos donos um rendimento muito mais elevado que a exploração agrícola ou florestal. Daí que desvalorize o anúncio feito por Matos Fernandes de que irá suspender licença de zona caça desta propriedade, uma vez que não será esse o negócio que os donos querem explorar no futuro.

De acordo informação recolhida pelo Observador, a Torre Bela será propriedade da Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, o que não foi possível confirmar em tempo útil.

A Herdade da Torre Bela ficou conhecido por ter sido ocupada por populares da região da Azambuja, que queriam torná-la numa cooperativa popular, num dos momentos mais conhecidos do PREC (há um documentário da RTP sobre o acontecimento). Segundo um artigo de 2009, a propriedade foi comprada em 1996 à família dos Duques de Lafões e à Soporcel (hoje Navigator).

Que crimes podem estar em causa?

No comunicado que enviou às redações esta manhã, o Ministério do Ambiente refere que o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), em conjunto com uma brigada da GNR/SEPNA, recolheu “fortes indícios de prática de crime contra a preservação da fauna“. Segundo a Lei da Caça, esse crime verifica-se, por exemplo, quando são ultrapassadas “as limitações e quantitativos de captura estabelecidos“, que, por sua vez, são definidos pela entidade gestora da zona de caça. Caso se confirme que os caçadores não cumpriram esses limites, podem ser punidos “com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias“, refere a lei.

A FENCAÇA considera ainda que poderão ter sido “violadas algumas disposições legais e procedimentos, desde logo uma deficiente utilização de selos para marcação de exemplares abatidos”. A lei determina a obrigatoriedade de selagem dos exemplares de espécies de caça maior abatida, através de selos do ICNF. Além disso, segundo a federação, os princípios da caça terão sido violados, bem como os princípios gerais da Lei de Bases Gerais da Caça.

“Apesar de a Herdade da Torre Bela ser uma propriedade murada, nunca aí poderia ocorrer um ‘extermínio’ das populações de caça maior (como noticiado por vários órgãos de comunicação social), exceto no caso de se tratar de uma impreterível medida de emergência sanitária, designadamente para contenção de um surto, o que teria de ser previamente decretado pelo ICNF em conjunto com a DGAV [Direção-Geral de Alimentação e Veterinária], o que não terá sido o caso”, acusou.

João Carvalho, secretário-geral da Associação Portuguesa de Proprietários Rurais, também considera que a caçada da Azambuja “viola os princípios da lei da caça”, segundo os quais, esta “deve ser sustentável”.

Estas montarias são assim tão comuns em Portugal?

Sim, mas não nos termos da que aconteceu na Azambuja, garantem os profissionais ouvidos pelo Observador. João Carvalho explica que, após o processo revolucionário em Portugal, houve uma “grande perseguição” da população animal, cujo número diminuiu “consideravelmente”. Em meados da década de 80, com a introdução da lei da caça, que permitiu gerir os habitats, a fauna recuperou e hoje há já quem venha de fora para caçar. De Espanha vêm “à volta de 1.500, 2.000 caçadores por ano”, contabiliza o responsável (este ano menos, por causa da pandemia).