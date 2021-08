Há uma velha expressão no Vaticano sobre os cardeais excessivamente ambiciosos que, antes dos Conclaves onde se escolhe o novo Papa, manobram, intrigam e conspiram para serem os sucessores: “Quem entra Papa, sai cardeal”.

Por vontade própria ou de terceiros, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva entraram neste Congresso do PS como Papas — e podem ter saído cardeais. Já Marta Temido, que há um mês nem sequer era cardeal, porque lhe faltava o cartão do partido que agora lhe foi entregue em mãos pelo líder, sai de Portimão como possível candidata a líder. A frase foi dita por António Costa na entrevista à Rádio Observador, neste sábado, e até foi uma antecipação a uma eventual pergunta: “Sim, pode ser sucessora. Daqui a dois anos já tem tempo de militância suficiente para concorrer a líder do PS”.

Aconteça o que acontecer daqui a dois anos, há alguns factos incontestáveis: Marta Temido foi a pessoa mais elogiada do congresso; foi a primeira dirigente a receber um aplauso prolongado; e foi ovacionada durante o seu discurso. Isso não é suficiente para a tornar secretária-geral do PS no futuro, mas é suficiente para deixar o quarteto de possíveis sucessores a fazer contas de cabeça.

Para já, o quarteto fez o seguinte: Pedro Nuno Santos apostou num silêncio revelador da autosuficiência de quem acredita que, mesmo quando está calado, diz tudo; Fernando Medina refugiou-se no tema de Lisboa para mostrar, como dizia o outro, que é preferível governar em prosa do que discursar em poesia; Ana Catarina Mendes disparou à direita e à esquerda, para provar que também consegue fazer com que as pernas dos adversários até tremam; Mariana Vieira da Silva manteve-se na sombra do líder e garantiu, muito respeitosa e bem-comportada, que “só o PS tem António Costa”.

Quando apenas há um candidato a suceder a um líder, o problema é do líder. Quando há vários candidatos a suceder a um líder, o problema já é dos candidatos. O facto de existirem quatro ou cinco possíveis sucessores de António Costa só dá força ao atual secretário-geral do PS, que pode gerir a ambição de cada um deles — umas vezes com paternalismo, outras com generosidade, e ainda outras com leves demonstrações de autoridade.

Se houvesse dúvidas antes deste fim de semana (e não havia), ficou confirmado que António Costa pode fazer o que quiser dentro do PS. E isso tão cedo não irá mudar. Como se sabe, os problemas de sustentabilidade da Segurança Social obrigam a que todos os portugueses, incluindo António Costa, ponham os papéis para a reforma cada vez mais tarde. Até lá, com a bazuca nas mãos, comportar-se-á como um avôzinho generoso: no seu discurso de encerramento, distribuiu milhões suficientes para ganhar eleições, calar a esquerda e assustar a direita.

Rui Pedro Antunes. PS, o brinquedo de Costa