Quando é que a variante Delta passou a apresentar transmissão comunitária?

No espaço de duas semanas, com dados até 25 de maio — e antes da Final da Liga dos Campeões — a B.1.617.1 sobe de sete para nove casos, mas a B.1.617.2 aumenta de dois para 37 casos. A variante indiana foi identificada em 13 concelhos, mas a maior parte dos casos verifica-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. “As três nacionalidades mais frequentemente identificadas foram: portuguesa (43,5%), nepalesa (30,4%) e indiana (15,2%)”.

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) assumiram no relatório de monitorização das linhas vermelhas de 28 de maio que “a ausência de história de viagem ou contacto com casos confirmados com esta variante para alguns dos casos pode indicar a circulação da variante na comunidade”. Nas semanas seguintes, pelo menos em um terço dos casos da Delta não foi possível identificar uma ligação a uma viagem ou a outro caso de infeção com a mesma variante.

Das 1.087 amostras recolhidas entre 2 e 15 de junho, e que o Insa ainda se encontra a analisar para identificar a variante do coronavírus, 55,6% (mais de 600) pertence à variante Delta, um crescimento exponencial desde a amostragem de maio – entre os dias 3 e 22 – onde a variante representava 4% das sequências genéticas (cerca de 90). A variante Delta é agora dominante em todo o continente português, com exceção da região Norte. No Alentejo, representava a quase totalidade (94,5%) dos casos de junho, seguindo-se a região Centro (82,8%), com uma frequência superior à de Lisboa e Vale do Tejo (76,4%) e do Algarve (75%).

A variante Delta também já foi identificada na região Norte e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas a variante Alpha continuava a representar mais de metade dos casos da amostragem de junho nestes locais — nos Açores, a Alpha representava 96,8% dos casos. O Insa refere, no entanto: “Tendo em conta a tendência observada entre maio e junho, é expectável que esta variante [Delta] se torne dominante em todo território nacional durante as próximas semanas”.

Quantos casos da variante Delta Plus já foram identificados?

A variante Delta Plus não é mais do que a variante B.1.617.2 com uma mutação adicional, a K417N — que também foi apelidada “mutação nepalesa”, apesar de já ter sido identificada noutras variantes, como a Beta (sul-africana). Em Portugal, dos 766 casos identificados da variante Delta, 46 apresentam a mutação K417N na proteína spike (que permite ao vírus invadir as células humanas). Esta mutação é particularmente relevante porque a combinação com outras mutações da variante permite não só escapar-se ao sistema imunitário, como ligar-se às células humanas de forma mais eficaz.

O Insa desvaloriza a presença desta mutação e refere-se a uma “circulação residual desta sublinhagem”. “Cerca de 50% destes casos restringem-se a apenas duas cadeias de transmissão de âmbito local, sugerindo que a sua circulação comunitária é ainda limitada”, refere o relatório “Diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) em Portugal”, divulgado esta segunda-feira.

Limitando as viagens de Portugal, a Alemanha consegue controlar a Delta?

A partir desta terça-feira, Portugal vai estar na lista vermelha da Alemanha, pelo menos durante duas semanas, o que implica quarentena de 14 dias à chegada, mesmo na posse de um certificado de diagnóstico, vacinação ou recuperação. Portugal é o único país da União Europeia nesta situação, juntando-se a Reino Unido, Irlanda do Norte e Rússia, os únicos países da Europa a terem de cumprir estes requisitos. Na última atualização feita pelo Instituto Robert Koch, foram vários os países europeus a sair da lista de risco: Dinamarca, Eslovénia, Holanda, Letónia e Luxemburgo.

A medida visa controlar a pandemia no país, mas a julgar pelo que aconteceu noutros países — como Reino Unido e Portugal — será virtualmente impossível impedir que a variante Delta se torne dominante. Na semana de 14 a 20 de junho, a variante Delta representou 36% das novas infeções com SARS-CoV-2, mais de o dobro da semana anterior, e pode neste momento representar já mais de 50% dos novos casos. A informação terá sido divulgada internamente pelo presidente do Instituto Robert Koch (Alemanha), Lothar Wieler, segundo uma fonte citada pela Reuters. Os dados divulgados pelo ECDC, no entanto, reportavam uma prevalência de 24,1% na referida semana de junho.

Como está a variante Delta na Europa?

A variante Delta está presente em, pelo menos, 85 países (incluindo em, pelo menos, 23 países europeus), segundo um relatório da OMS, de 22 de junho. Além disso, havia nove países que apresentavam casos de variante indiana (B.1.617) sem especificarem a linhagem. O mesmo relatório indicava que a Alpha estava presente em 170 países, a Beta (com origem na África do Sul) em 119 e a Gamma (com origem em Manaus, Brasil) em 71.

No Reino Unido, 90% dos novos casos correspondem à variante Delta e, até ao final de agosto, acontecerá o mesmo na Europa, segundo o ECDC. A forma como os diferentes países europeus monitorizam a evolução das variantes é, no entanto, muito diferente. Na semana de 14 a 20 de junho (os últimos dados disponibilizados pelo ECDC), a Dinamarca tinha sequenciado 47,2% dos casos 1.690 positivos, a Noruega 50% dos 1.253 casos e a Polónia 80,5% dos casos dessa semana. A proporção de casos de variante Delta foi, respetivamente, 5,9%, 2,4% e 1,5%. No extremo oposto está a Alemanha, que dos 6.809 casos positivos só sequenciou (ou só reportou) 1,2% das sequências e, mesmo assim, 24% delas eram da variante Delta.

Espanha, por sua vez, tem as análises das sequências genéticas do vírus muito atrasadas, denuncia o jornal El País. De tal forma, que a variante Delta continua a ser classificada como variante de interesse (e não de preocupação) e o último relatório do Ministério da Saúde, divulgado esta segunda-feira, reporta uma prevalência de 2,7% com referência a dados da primeira semana de junho.

A região autónoma da Catalunha, que faz a sequenciação (leitura dos genes) de mais amostras, revelou na semana passada que a variante Delta representava 32% dos novos casos na região. “Em Espanha, os dados não são tão claros, mas com base nos dados de dispersão na Catalunha, podemos inferir que se tornará dominante em meados de julho”, disse Álex Arenas, um físico especialista em modelos matemáticos que permitem estimar a evolução do vírus, citado pelo jornal El País.