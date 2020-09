Isto porque a Escola Alemã adotou o conceito de “bolhas” que “consiste em definir grupos que não se vão encontrar“, explicou à Lusa a diretora da escola, Teresa Salgueiro Lenze, ainda antes do arranque do ano letivo. Estes grupos têm horários definidos de entrada e saída da escola. Além disso, cada ano de escolaridade tem uma área específica para aproveitar os intervalos, que serão intercalados, para não se cruzarem com os colegas de outros anos. Daí que todas as turmas do ano escolar do caso infetado tenham sido mandadas para casa porque, apesar de não partilharem salas, partilham os espaços da escola nos intervalos.

No entanto, entre todos os alunos das três turmas havia um outro que tinha tido um contacto mais próximo fora da escola com o jovem infetado e que era, por isso, um caso suspeito — o que levou a que a escola ligasse logo a esta família em particular.

O que foi decidido pelas autoridades de saúde e porquê?

Todos os cerca de 70 alunos de todas as turmas do ano em causa foram mandados para casa — “uma decisão da delegada de saúde, considerando um nível exposição relevante de elementos das três turmas”, disse a escola ao Observador. Além disso, os irmãos do caso confirmado, que frequentam outros anos, também ficaram em casa, bem como os irmãos do caso suspeito — foram os únicos alunos de turmas de um ano diferente do paciente zero que ficaram em quarentena.

O professor — o único com que o aluno contactou — não foi mandado para casa nem vai fazer o teste. Isto porque a delegada de saúde entendeu que não era necessário, tendo em conta a posição da sala em que os dois se encontravam: o caso positivo esteve encostado à janela ao fundo e o professor estava na frente da sala.

Ora, a DGS prevê que só se devem encerrar as turmas quando os contactos com o doente são classificados como de alto risco. Mas o que faz com os contactos com um aluno que só esteve um dia na escola, numa aula introdutória, sejam de alto risco? A médica Vera Pereira Machado explicou ao Observador, numa resposta enviada por escrito pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, que a decisão de mandar os alunos para casa foi tomada não só “após a análise do risco efetuada”, com base nas “orientações e normativos da DGS”, mas também “considerando o princípio da precaução“.

Questionada sobre qual o fator principal que motivou esta classificação, a médica apontou alguns, de forma genérica, citando o manual da DGS: o distanciamento entre pessoas, a disposição e organização das salas, a organização das pessoas por coortes — grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns —, a organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de circulação, a ventilação dos espaços e o período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito.

No entanto, a responsável não revelou quais foram os pontos fulcrais que levaram à tomada de decisão, mesmo depois de o Observador ter questionado novamente a ARS de Lisboa e Vale do Tejo sobre quais as causas específicas que a motivaram. Esta entidade recusou falar sobre o caso da Escola Alemã em específico, dizendo apenas que a “avaliação é sempre feita caso a caso”. A única informação que é conhecida foi fornecida pela ministra da Saúde, na conferência de imprensa de dia 11 de setembro: “O risco associado a esta situação decorria da forma como as próprias atividades estavam organizadas em que muitas crianças tinham aulas que eram partilhadas e isso levou a um aumento de risco”