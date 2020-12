Desde que o novo coronavírus foi identificado na cidade chinesa de Wuhan, há um ano, a instável molécula de ARN onde está depositada toda a sua informação genética já sofreu milhares de alterações. Mas bastou que dezassete delas se tivessem conjugado numa única partícula viral para dar origem a uma nova variante do SARS-CoV-2, 71% mais transmissível do que as outras e capaz de aumentar o número de reprodução (o famoso Rt) em até 0,93: esta que foi identificada agora no Reino Unido e que está a causar alarme generalizado, apesar da Organização Mundial de Saúde tentar desdramatizar.

Não é a primeira vez que as autoridades de saúde detetam novas variantes do SARS-CoV-2. Na Dinamarca, uma mutação encontrada em martas foi também identificada em centenas de pessoas no país e levou o governo a tomar a polémica decisão de abater milhões destes animais. Tal como no Reino Unido, na África do Sul 90% das novas infeções estão a ser causadas por uma nova estirpe que já tinha sido identificada em abril noutros países, como no Brasil.

Aliás, algumas das mutações que foram reconhecidas quer na Dinamarca quer na África do Sul também foram encontradas na nova linhagem identificada no Reino Unido.

Por exemplo, a mutação Y453S — em que um aminoácido chamado tirosina foi substituído por outro chamado serina no gene número 453 — foi observada numa transmissão do vírus ocorrida entre uma marta e um dos infetados dinamarqueses. E algumas das mutações presentes na nova estirpe sul-africana (que também é composta por 17 alterações) também foram encontradas na estirpe britânica: uma delas é a D614G — um aspartato substituído por glicina na posição 614 do código genético — que também se tornou dominante em Portugal e que pode ter conferido ao vírus uma maior capacidade de infetar as células humanas.

Só que a nova variante identificada no Reino Unido é diferente de todas estas. Porque não só contém mais mutações do que é normal, como a conjugação entre elas parece torná-lo mais transmissível (e por isso mais perigosa) do que qualquer uma das outras duas. De acordo com Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), a prevalência da nova estirpe aumentou de cerca de 20% para a ordem dos 60% em poucas semanas.