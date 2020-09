João Paço é diretor clínico do hospital onde nasceu. Agora vai dirigir a CUF Tejo

Em entrevista, no seu gabinete na Direção Clínica da Infante Santo, no edifício da Travessa do Castro, com um invejável terraço com vista para o Tejo, o médico assume “alguma nostalgia” ao deixar para trás o hospital onde trabalha exclusivamente há 25 anos. “Para não dizer uma grande nostalgia, mas é a vida e era isto que nós desejávamos“, assegura João Paço, recordando que, de há sete anos para cá, todos os anos tinha uma conversa com o presidente do Conselho de Administração, Salvador de Mello, a insistir para a que fosse criado um novo hospital.

O otorrino, que se jubilou no ano passado, fez a sua carreira hospitalar e académica ligada ao hospital de Santa Maria: tirou o curso e começou a dar aulas ainda era estudante, até se tornar “assistente de Otorrino, doutorado em Otorrino e professor doutor”. Nos anos 90, porém, passou a dar aulas na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Depois de ajudar em algumas cirurgias na Infante Santo, decidiu trabalhar, ainda que a tempo parcial, no hospital.

“Achei que devia ir fazer medicina privada. O tradicional era o médico estar de manhã em Santa Maria e à tarde e fazer medicina privada algures [num consultório privado] nas avenidas”, recorda o especialista, que até então tinha optado por manter uma carreira exclusivamente dedicada ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Foi através do professor João Lobo Antunes, que fez parte do júri do seu doutoramento, que chegou à CUF Infante Santo.

“Fico com um pé em Santa Maria durante cinco anos. Entrava lá às 8h30, saía de lá às três e meia da tarde, e começava aqui as minhas consultas às quatro”, conta o otorrino, destacando o ambiente calmo e os bons equipamentos que encontrou na Infante Santo. “Coisas que não tinha com aquela facilidade no público.”