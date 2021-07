Sobre a intenção de o pai levar o caso até às últimas instâncias, incluindo os tribunais europeus, Paulo Veiga e Moura defende que o tempo do processo irá prejudicar as crianças. “Ao perder, poderá recorrer ao tribunais europeus, mas terá sempre de cumprir as decisões do tribunal [português]. O tempo não para e aquelas crianças estão a ser diariamente prejudicadas por força de uma certa teimosia do pai. Os filhos podem estar nas mãos de um pai menos prudente que esteja a dar tiros no pé contra a educação das crianças”.

Que consequências psicológicas o caso poderá deixar nestas crianças?

Maria Filomena Gaspar, docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, investigadora e psicóloga na área do desenvolvimento e da família, compara este caso a um divórcio. “Isto faz-me lembrar muito quando as pessoas se divorciam, temos um conflito de dois adultos com valores diferentes, com opiniões diferentes e que lutam um contra o outro para mostrar quem tem razão. No limite, não interessa quem tem razão, interessa é proteger estas crianças e promover os direitos delas”, começa por dizer ao Observador.

Na opinião desta psicóloga, a questão central é saber se estes pais estão a proteger os diretos das crianças, sendo esta a sua principal função. “Eles acreditam que sim e consideram que o sistema educativo português, ao obrigar os filhos a frequentar esta disciplina, não está a ter em conta os direitos destas crianças, ou seja também não está a protegê-las”.

Para Maria Filomena Gaspar, tendo em conta que o sistema de ensino público tem um conjunto de princípios a que todos devem obedecer, existem alternativas, como o ensino privado ou o ensino doméstico, que deveriam ser adotadas pelos encarregados de educação. “Se estes pais querem iniciar um movimento nacional, em que se possa discutir abertamente se esta pode ser uma disciplina obrigatória ou opcional, devem fazê-lo, mas sem triangular os filhos neste conflito”.

A profissional refere que as crianças estão a viver uma situação de “enorme vulnerabilidade” e que estão a proteger mais os pais do que o contrário. “Isto passou a ser uma questão pessoal que já nada ter que ver os meninos, se os pais estivessem preocupados com os filhos, não estariam a fazer nada disto, teriam iniciado um movimento nacional com assinaturas e pedidos de audição”, sublinha a psicóloga, referindo que os encarregados de educação destes dois alunos precisam de ajuda.