9 opiniões rápidas sobre o Congresso de Rui Rio

Como se esperava, o Congresso do PSD correu bem a Rui Rio. Foi o momento da consagração da sua vitória nas eleições internas. Os seus antigos adversários foram a Santa Maria da Feira manifestar o seu apoio a Rio. Agora é o tempo de tentar ganhar as eleições nacionais. E as sondagens do fim de semana, com o PSD a subir, ajudaram à unidade. Depois de os seus adversários do passado darem o primeiro passo, como lhes competia, cabe agora a Rio mostrar que quer mesmo um partido unido e que esquece os confrontos do passado. É essa a atitude que se espera de um líder político.

Mas a unidade que saiu do Congresso do PSD está sob escrutínio. Mais uma vez, Rio não conseguiu maioria no Conselho Nacional. E os militantes reelegeram o presidente do Conselho de Jurisdição com quem Rio já teve disputas no passado. Os congressistas querem o partido a escrutinar a sua direção.

O discurso final de Rio foi de ataque ao governo socialista. Em particular, Rio atacou os falhanços nas políticas de educação e de saúde, o fracasso da política económica e a elevada carga fiscal. Curiosamente, Rio até começou os ataques à governação socialista criticando a nacionalização da TAP. Rio já percebeu que um dia pode ter que enfrentar Pedro Nuno Santos como líder do PS, e também sabe que só há um caminho para vencer as eleições: atacar o governo socialista.

Na parte substancial, o discurso de Rio não foi além de generalidades. Deseja que os portugueses paguem menos impostos, quer mais crescimento económico, aumento da produtividade e dos salários médios. Mas quem não deseja menos impostos, e quem não quer mais riqueza? Talvez não fosse hoje o dia adequado mas, para ganhar as eleições, Rio precisa de medidas e de propostas concretas. Rio defendeu as empresas, mas também aqui terá que ir mais longe e explicar detalhadamente como as vai ajudar e defender. E, sem as empresas, os ordenados médios não sobem.

Há outra dúvida que resulta do discurso de Rio. A maioria dos ataques ao governo socialista foi um ataque à geringonça e às “esquerdas extremistas.” Simultaneamente, Rio foi muito vago em relação às possíveis coligações pós-eleitorais, incluindo acordos com o Chega. Mas, no caso do PS, por vezes parece que o principal objectivo de Rio é separar o PS das esquerdas radicais, e não construir uma alternativa aos socialistas. Esta questão é central para os eleitores. Nem sequer falo dos eleitores de direita, que querem uma alternativa clara ao PS, mas sim dos eleitores do “centro”, o principal alvo de Rio. Se Rio considera que esse eleitorado vai votar no PSD porque está cansado do PS, então Rio terá que garantir que um voto nos sociais-democratas não serve para manter o PS no poder. É fundamental, usando as palavras de Rio, “dizer a verdade aos portugueses.”

Alexandre Homem Cristo. Até o PSD já acredita que pode ganhar