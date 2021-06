A forma como a variante Delta (originária da Índia) se disseminou em Inglaterra no espaço de um mês deixa pouca margem para duvidar que se pode tornar dominante noutras regiões do mundo. O diretor regional da Europa para a Organização Mundial de Saúde prevê que o velho continente possa ser um desses casos. Nos Estados Unidos, a classificação como variante de preocupação anunciada, esta terça-feira, pelo Centro de Controlo e Prevenção da Doença também mostra que há motivos para um olhar mais atento sobre o aumento do número de casos.

“A nova variante de preocupação, Delta, que mostra um aumento da transmissibilidade e alguma capacidade de se escapar ao sistema imunitário, está prestes a estabelecer-se na região [europeia], apesar de muitas pessoas vulneráveis acima dos 60 anos continuarem por proteger”, disse Hans Henri Kluge, em conferência de imprensa. Neste momento, 55% dos adultos europeus receberam a primeira dose de vacina e mais de 32% foram totalmente vacinados.

Já estivémos neste ponto”, alertou o diretor regional, referindo-se ao que aconteceu no verão passado.

O Reino Unido tem capacidade para identificar as variantes em cerca de 50% dos casos positivos registados no país, o que lhes permite ter uma imagem mais ou menos fiel do que se passa a nível nacional. Já Portugal tem uma taxa de sequenciação genética (leitura dos genes do vírus) consideravelmente menor e assume que dizer que 4% dos casos são da variante indiana pode ser uma imagem muito subvalorizada, uma vez que a transmissão já acontece na comunidade e não apenas a partir de pessoas com um histórico de viagem.

Com uma elevada taxa de vacinação e com o historial de duas variantes que em pouco tempo tomaram conta do país, o Reino Unido serve de exemplo aos riscos que podem correr outros países que não consigam controlar a disseminação da variante Delta. Eric Feigl-Ding, epidemiologista e economista da Saúde, tem alertado em várias publicações no Twitter para os riscos desta variante: mais transmissível, associada a um aumento dos internamentos e contra a qual as vacinas são menos eficazes.

Variante transmite-se mais rapidamente entre as famílias

Em Inglaterra, como em Portugal, grande parte dos casos de infeção têm origem dentro do próprio agregado familiar ou das pessoas com quem se convive em proximidade — incluindo os casos da nova variante de preocupação. As habitações tornam-se, assim, um cenário de risco tanto para as pessoas que moram juntas como para a comunidade de forma geral, porque as crianças que são infetadas em casa levam o vírus para a escola ou os adultos levam o vírus para o trabalho.

Para melhorar a resposta à pandemia, a autoridade de saúde inglesa (PHE, Public Health England) avaliou o risco de as pessoas infetadas com a variante Delta (com origem na Índia) infetarem duas ou mais pessoas dentro de casa e comparou-o com o risco de isso acontecer com pessoas infetadas com a variante Alpha (com origem em Kent, Reino Unido), que dominava os casos de infeção no país.

“De forma geral, verificámos um aumento da transmissão da infeção [em 64%], em contexto doméstico, associada à variante B.1.617.2 [indiana] quando comparada com a B.1.1.7 [britânica]. Estes resultados mostram que os agregados familiares são cenários importantes para a rápida transmissão da linhagem B.1.617.2”, concluem os autores do relatório do PHE.

Tornou-se a variante dominante em pouco tempo

Quando se diz que a presença da variante Delta, em Inglaterra, subiu a pique, não é só uma figura exagerada, é o que mostram claramente os gráficos. A variante indiana foi detetada pela primeira vez em março, foi classificada como variante de preocupação no início de maio e um mês depois representa mais de 90% dos novos casos de infeção com SARS-CoV-2 em Inglaterra. A variante indiana dominou, completamente, a disseminação da variante Alpha, predominante no país.