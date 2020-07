À segunda madrugada de trabalhos chegou a pensar-se que o Conselho Europeu que começou na passada sexta-feira podia tornar-se o mais longo de sempre. Não aconteceu, mas apenas por pouco mais de 20 minutos. Chegou ao quinto dia, já não viu o sol desta terça-feira nascer, acordou antes disso. Pelas 4h31 da manhã, os 27 estados membros da União Europeia aprovavam em Bruxelas o Plano de Recuperação europeu, para ultrapassar os efeitos económicos devastadores da pandemia da Covid-19. Negociações intensas que ficam para a história e que deram origem a um apoio menos expressivo do que o inicialmente proposto, com o grupo de países frugais a dificultar até à última a tranche que seguirá a fundo perdido para cada estado membro.

O que estava mais difícil de conseguir? A questão da governança, como se aplicaria o fundo — com a Holanda praticamente isolada na defesa da aprovação por unanimidade no Conselho dos planos nacionais para o uso do Fundo de Recuperação. Ou seja, uma tentativa de controlar o uso do dinheiro que é colocado no bolo comum. Ficou definido um “travão de emergência” a ser acionado por qualquer estado se houver dúvidas sobre se as reformas estão ou não a ser cumpridas. O outro tema que incomodava Holanda — representada pelo primeiro-ministro Mark Rutte — era o rácio empréstimos/subsídios. Os países frugais queriam menos dinheiro entregue aos países a fundo perdido e mais por empréstimo, com condições associadas.

Também pretendiam aumentar os rebates, isto é, a devolução aos países mais ricos (Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia e Alemanha) – e por isso contribuintes líquidos para o orçamento europeu -, de parte do apoio que dão aos restantes estados-membros. A Alemanha prescindiu deste aumento, mas os frugais não e conseguiram o pretendido.

E por fim, o famoso rule of law, a exigência do cumprimento das regras do Estado de Direito para que os países possam aceder ao dinheiro. Aqui, venceram Hungria e Polónia que não queriam esta condição e que leram no texto final uma referência inócua a este valor.

E pelo meio? Pelo meio aconteceu de tudo, numa negociação europeia ao mais alto nível que teve muitos momentos mais ou menos públicos (com as fotos de cada delegação que passou pelo terraço do Edifício Europa, para se reunir com o presidente do Conselho Europeu), ou a reunião noturna dos frugais, com snacks igualmente sóbrios, e o seu registo para contrariar rumores de divisão. O Observador foi acompanhando à distância tudo o que aconteceu em Bruxelas.

Dia 1. Negociações esbarram logo na inflexibilidade holandesa

9 horas da manhã e no edifício Europa, sede do Conselho Europeu em Bruxelas, já se desinfetou a sala para o primeiro encontro presencial dos líderes europeus depois de o novo coronavírus ter chegado ao continente. Chega-se de máscara, cumprimenta-se com o ligeiro toque de cotovelo da (nova) praxe, porque os tempos mudaram e os últimos encontros foram sempre em vídeoconferência. Agora volta ao que era, até nos impasses prolongados. À chegada, o primeiro-ministro português utilizou a palavra-chave que leva para estas negociações: “Rapidamente”. É assim que quer ver chegar o acordo que poderá fazer chegar ao país cerca de 25 mil milhões de euros a partir de 2021.

16h30 – A reunião onde seguiu uma “discussão aprofundada”, em duas rondas pelos líderes, sobre os dois temas em cima da mesa, é interrompida pelo presidente Charles Michel até à hora do jantar. O presidente do Conselho Europeu vai manter conversas menos alargadas durante esta pausa dos trabalhos a 27.

18h – Uma destas reuniões junta à mesa do terraço do edifício Europa — por onde passaram praticamente todos os líderes europeus nestes três dias) a chanceler alemã Angela Merkel (numa altura em que a Alemanha exerce a Presidência do Conselho, até passar a bola a Portugal em janeiro de 2021) e também o Presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Ainda se tentavam convergências, mas também ninguém esperava que fosse assim tão simples.

19h – Pelo famoso terraço já tinha passado o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, mas ainda houve tempo, antes do jantar, para uma conversa com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán que também traz um problema a esta reunião. A maioria dos estados membros quer que a distribuição de fundos esteja condicionada ao cumprimento de determinados valores europeus, como o Estado de Direito, e a Hungria (e também a Polónia) tem um procedimento pendurado por o Parlamento Europeu ter considerado que colocou em risco os valores constantes no Tratado da União. Ora, Orbán recusa esta condição naquele quadro e ameaça vetar o acordo, que precisa de unanimidade. Aliás, dias antes de rumar a Bruxelas, viu o Parlamento húngaro — onde o seu partido, o Fidesz, tem maioria — aprovar uma resolução que o impede de aceitar um acordo onde conste aquela condição.

20h – Começa o jantar de trabalho com os representantes do 27 à mesa. As negociações continuavam, sem grandes resultados à vista. Charles Michel tentava aplacar o incómodo holandês com a falta de controlo sobre a aplicação do dinheiro em cada estado-membro. Os Países Baixos querem garantir que Fundo de Recuperação é usado em projetos de futuro e não para resolver problemas (dívida) do passado. E quer que a proposta inclua a obrigação de uma votação unânime para aprovar o destino do dinheiro.

O presidente do Conselho, depois das reuniões neste intervalo de três horas, tenta uma proposta de aproximação: para a aprovação de cada envelope financeiro bastava a maioria qualificada entre os 27, mas admitia que pudesse existir um “super travão de emergência” que permitisse levar a debate no Conselho Europeu qualquer plano nacional de reformas (o plano que os países têm de apresentar para poderem receber dinheiro). No sul, países como Itália reclamavam desta posição, apontando que isso atrasaria a distribuição de dinheiro urgente nesta fase para os países mais afetados pela Covid-19. A proposta não convence Mark Rutte.

Mas os problemas não ficavam por aqui. O grupo dos chamados frugais (Holanda, Dinamarca, Áustria e Suécia) pretendem ainda um reajuste nas vias de distribuição de fundos: muito menos ou nada a título de fundo perdido e mais em forma de empréstimos aos Estados-membros. O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, usou até as redes sociais quando ainda decorria o jantar, para avisar que era seu requisito que não se aprovasse uma “união de dívidas a longo prazo”. “Queremos mostrar solidariedade, mas também temos em consideração os interesses dos contribuintes austríacos”, escreveu detalhando: “Rejeitamos claramente a atual proposta do Fundo de Recuperação que prevê 500 mil milhões de euros em doações”.

Unsere zentrale Forderung ist, dass es nicht zu einer langfristigen #Schuldenunion kommen darf. Natürlich wollen wir solidarisch sein, aber wir haben auch die Interessen der österreichischen Steuerzahler im Blick. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) July 17, 2020

23h – O primeiro-ministro holandês anuncia que não vai mesmo aceitar a proposta de compromisso de Michel e oficializa o que já se esperava: nada de acordo no primeiro dia de Conselho Europeu. Os Países Baixos insistem que o desembolso do fundo de recuperação dependa de uma aprovação por unanimidade do Conselho — e nesta altura já nem os restantes frugais faziam finca-pé nesta matéria. O primeiro-ministro Mark Rutte já tinha entrado naquele dia a avisar: “As negociações serão duras”. O austríaco Kurz registava ao final do dia “passos positivos” em matéria de Quadro Financeiro Plurianual. Já quanto ao Fundo de Recuperação, os estados membros continuavam “afastados, especialmente sobre o volume do montante, o financiamento e o objetivo”. Ou seja, sobre tudo.

Dia 2. Itália endurece o tom com Holanda que se mantém irredutível (e isolada nas questões da governança)

9h – Antes de o plenário começar, Charles Michel reúne-se numa sala do edifício com Merkel, Macron, Sánchez, Conte e também com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Representantes de França, Itália e Espanha — ainda sem Portugal neste grupo — juntos para acertar agulhas antes de o plenário começar. Alemanha e França tinham mantido até aqui firme a sua posição em defesa dos países do sul, onde se registaram mais mortes por Covid-19 e onde o impacto da paragem da economia foi maior: não queriam ver alterado o valor a receber a fundo perdido.

11h – O dia começa com uma nova proposta de compromisso do presidente do Conselho Europeu — entretanto divulgada, pelo Politico — com uma importante cedência para o norte da Europa. Um corte no valor de 50 mil milhões de euros no montante a distribuir por via de doações, que passavam, assim, de 500 milhões para 450 milhões. Este valor transferia-se para o lado do que seria distribuído via empréstimo. Além disso, a nova proposta vinha ainda tentar dar resposta a uma linha vermelha da Holanda que se mantinha irredutível na posição de ter uma palavra a dizer na aplicação dos fundos por cada estado membro. Charles Michel propunha um “super travão de emergência” que permitiria que um estado membro pudesse bloquear a transferência deste fundo caso tivesse dúvidas sobre o seu programa de aplicação. Os países teriam três dias para levantar objeções e passariam o assunto ou para o Conselho ou para o grupo de ministros das Finanças da UE, o Ecofin.

A proposta previa ainda alterações no Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027. Mantinha-se o montante global previsto no valor de 1,1 biliões de euros, mas a distribuição pelos vários capítulos era alterada. O fundo de coesão, por exemplo, saía ligeiramente reforçado. Mas não era definitivamente neste capítulo que existia a maior tensão.

11h58 – Charles Michel anuncia o fim do plenário e inicia, novamente no terraço, um sem número de reuniões com as várias partes. Por lá foram passando — e sempre registados pelo porta-voz do Conselho Europeu na sua conta de Twitter — os vários líderes. A primeira reunião juntou à mesa os dois lados da barricada: norte e sul (e não só). De um lado, os líderes da Dinamarca, Holanda, Suécia, Áustria e também da Finlândia e, do outro, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Grécia. A presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, também esteve neste encontro a que se seguiram tantos outros, menos alargados ainda.

Hungria e Polónia, ambos com procedimentos congelados no Conselho Europeu por terem colocado em risco valores europeus, foram das primeiras reuniões bilaterais de Charles Michel que recebeu no seu terraço o polaco Prezes Rady Ministrów e, noutra reunião, o húngaro Viktor Orbán. A Hungria tinha colocado em cima da mesa uma proposta onde desaparecia o rule of law do texto, mas esse continuava a ser um tema rejeitado pela maioria.

Next on is bilateral meeting of @eucopresident with PM Orban #EUCO pic.twitter.com/qJQFmHmxQs — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

13h20 – Acontece de tudo e aqui fica aquele saltinho rápido dos líderes de Bélgica e Luxemburgo à Maison Antoine, uma das mais antigas casas de batatas fritas em Bruxelas, a que se juntaram ainda os primeiros-ministros de Malta e Estónia antes das negociações serem retomadas. Até sobre batatas com molho se fazem negócios europeus.

Déjeuner sur le pouce entre deux réunions de travail pendant le Sommet européen #EUCO. Saut rapide à la Maison Antoine pour savourer quelques frites avec mon collègue @Xavier_Bettel. Sauce andalouse pour moi, sauce samouraï pour lui.???? #thisisbelgium pic.twitter.com/SLdUZx5G38 — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 18, 2020

17h30 – O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assume a voz dos países do sul e aparece a fazer uma declaração mais dura, assumindo estar surpreendido com as dificuldades negociais. “Estamos bloqueados, está a revelar-se muito difícil, mais difícil do que o esperado”, disse em direto à televisões a partir de Bruxelas, queixando-se de haver ainda muitos assuntos pendentes que os líderes não estavam a “conseguir resolver”. Num dia de poucas ou nenhumas declarações de viva voz, Conte vinha mostrar desagrado com a forma como estavam a decorrer as negociações. E não ficaria por aqui.