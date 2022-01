941 dias depois, Klay Thompson regressou – quem pára os Golden State Warriors agora?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passavam uns minutos da meio noite e meia da madrugada de domingo para segunda e o jogo tinha começado há escassos segundos. Klay Thompson recebeu uma bola na esquerda com um defesa em cima e, naquela situação, tinha duas opções: fingir um lançamento e encontrar espaço para penetrar pela linha, ou devolver o passe. Mas Klay viu um arco de fora para dentro – recebeu, infletiu na dircção do meio campo e depois para dentro, rumo ao cesto, onde acabou com uma bandeja e os dois primeiros pontos em 941 dias.

Last night's game was one for the books.@Verizon || Game Rewind pic.twitter.com/LemTRVyzJr — Golden State Warriors (@warriors) January 10, 2022

E com este simples movimento acaba a dúvida que pairava na mente de toda a gente: será que, 941 dias depois, Klay Thompson ainda saberia jogar basquetebol? Sabia. Sabe. Klay acabou o jogo com 17 pontos em 20 minutos e, se precisou de 18 lançamentos para os alcançar, isso é o mais natural em quem esteve tanto tempo parado. A este nível, com esta classe de lançador, falham-se menos lançamentos pelo movimento dos braços do que das pernas – jogadores como Klay lançam com dois defesas em cima, à saída do drible e é precisa uma força imensa para conseguir, em salto, manter o equilíbrio necessário para armar o lançamento. Isso adquire-se com ritmo, com jogo.

Tudo o resto permanece lá. No segundo período Klay voltou a penetrar e acabou com um afundanço tão tremendo que o pavilhão quase ruía – também acabou no chão, apoiado nos dois pés e nas duas mãos, e não deve ter escapado a ninguém que aquele afundanço autoritário era uma declaração de intenções: foi num afundanço, nas Finais contra Cleveland, em 2019, que Klay teve a primeira de duas lesões que o deixaram dois anos e meio fora do jogo. Ontem, não por acaso, o adversário era Cleveland.

After 941 days… @KlayThompson threw down a HUGE dunk in his return. Look back at some of his best career slams! pic.twitter.com/bSRdDsHNWR — NBA (@NBA) January 10, 2022

Essa primeira lesão não foi apenas um golpe duro em Klay, que no momento em que se lesionou nem sequer teve noção do calvário que se seguiria – foi como que uma machadada na dinastia que ele havia ajudado a criar nos Golden State Warriors. Klay e Stephen Curry eram conhecidos como os Splash Brothers, à conta da quantidade de triplos que marcavam por jogo. Com Draymond Green eram três All-Stars numa equipa que, graças à sua altíssima percentagem de lançamentos de três, mudou a forma como se joga basquetebol: com tantos lançadores de distância bons numa equipa os adversários eram obrigados a defender a linha de três e isso abria espaço para a penetração.

A adição de Kevin Durant tornou os GSW praticamente imbatíveis – e foram-no, pelo menos enquanto Klay e Durant estiveram saudáveis. Nas suas duas primeiras idas às Finais, ainda sem Durant, os GSW bateram-se sempre contra os Cleveland de LeBron – ganharam no primeiro ano e depois perderam no segundo, no famoso ano do super-bloqueio de LeBron seguido do triplo de Kyrie Irving. Durant entrou na época seguinte (em 2016/7) e os GSW ganharam dois títulos consecutivos antes de, em 2018/9, verem Durant e Klay sucumbirem a lesões frente a Toronto.