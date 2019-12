E que orientação era essa? A explicação está noutro email de Manso Neto para Joana Simões, então diretora de Regulação e Concorrência da EDP: “A posição do Governo eh que parece estar disposto a subir as tarifas mais de 6% mas avançando também com a tarifa social”.

Para tal, foi constituído um grupo de trabalho que seria liderado por João Conceição e no qual Manso Neto queria colocar Joana Simões. “Jah disse a JC que a Joana seria a nossa representante pelo que JC lhe falarah no inicio da proxima semana – peco-lhe que de qq forma vah insistindo se nao lhe disserem nada” (sic).

Uma coisa era certa: Manso Neto considerava a ideia uma “boa evolução” e admitia que “com a tarifa social consigamos que o resto dos clientes possa pagar mais 7.5 a 8%”.

João Conceição terá participado em, pelo menos, duas reuniões que Manuel Pinho e António Mexia tiveram com o primeiro-ministro José Sócrates no dia 20 de agosto de 2007 e no dia 23 de janeiro de 2008. É essa, pelo menos, a informação que consta da agenda eletrónica que terá sido elaborada pela secretária de Manuel Pinho e que consta dos autos do caso EDP.

O plano e os benefícios concedidos

De acordo com a tese do MP, o então ministro Manuel Pinho, António Mexia (CEO da EDP), João Manso Neto (administrador da EDP) e João Conceição terão acordado que, a partir de janeiro de 2007, o alegado “favorecimento da EDP por parte do arguido Manuel Pinho seria também concretizado em tudo o que fosse possível, com o apoio direito do arguido João Conceição” a Pinho no “seu gabinete ministerial”.

O MP diz que o plano do suposto favorecimento da EDP tinha sido alegadamente acordado originalmente entre Pinho, Mexia e Manso Neto — “pacto ao qual o arguido João Conceição aderiu”, lê-se no despacho de indiciação.

Para tal, os quatro arguidos terão planeado um alegado esquema em que Conceição não seria “formalmente adjunto, assessor ou técnico especialista do então ministro da Economia” mas sim contratado pela BCG (entre janeiro de 2007 e agosto de 2008) e, mais tarde, pelo Millennium BCP (entre setembro de 2008 e maio de 2009) para prestar apoio a Manuel Pinho como consultor. Tudo com a alegada “conivência primeiro de Luís Gravito da BCG e depois de Carlos Santos Ferreira e Paulo Macedo do BCP”, alega o MP, e “de modo a que continuasse a receber montantes salariais” aos “quais no gabinete ministerial não teria direito.”