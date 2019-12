“Apanhaste-me num dia mau”, diz Leonor visivelmente adoentada, com a chávena de chá numa mão e a outra a fazer caracóis no cabelo. De facto, pode ser difícil entrevistar alguém que admite isto antes de qualquer pergunta, mas no caso de Leonor não foi assim tanto. Afinal, é precisamente nestes dias que os filtros desaparecem e a franqueza sobressai.

Tem 27 anos, nasceu em Vila Franca de Xira e o rio Tejo foi o cenário da sua infância. Cresceu contaminada pela herança cigana da parte do pai e uma consciência social do lado da mãe. Sonhava ir para a Força Aérea pilotar aviões, foi federada em futebol, mas a câmara fotográfica captou-lhe todos os sentidos. No cinema descobriu um mundo cheio de possibilidades e a forma de expressão que lhe é mais fiel. Não o vê como puro entretenimento, mas algo político que deve passar uma mensagem, mesmo que essa dependa do espectador e não de si.

Leonor não se define como realizadora, prefere o termo cineasta, mais lato e abrangente. Em película, filma a sua própria realidade, partindo de um encontro feliz com pessoas, sem guião ou ficção. Caminha por terrenos que conhece, mesmo sem saber onde esse caminho vai dar. Tem urgência em abordar temas comuns, que talvez não o deveriam ser, como a xenofobia, o racismo ou a gentrificação.

Em 2016, com “Balada de um Batráquio”, o filme que quase desistiu de fazer, foi a realizadora mais jovem a ganhar o Urso de Ouro no Festival de Berlim, um dos mais prestigiados prémios de cinema do mundo. A distinção trouxe-lhe reconhecimento, financiamento e oportunidades, mas também exigências, responsabilidades e expectativas “indesejadas” e “desnecessárias”, com as quais ainda hoje não sabe lidar. Nunca se deixou deslumbrar, antes pelo contrário. Garante que não procura a aprovação nem ambiciona mais prémios, apenas quer voltar a ser a rapariga antes do mediatismo, com espaço para errar.

O preconceito para com o cinema português e a falta de apoios na cultura fazem com que não goste muito de pensar no futuro e seja (ainda) mais pessimista. Leonor não tem soluções milagrosas, mas diz ter sorte, muitas dúvidas e uma certeza: não quer repetir-se.

Este sábado foi exibida pela primeira vez em Portugal, numa sessão esgotada do festival Porto/Post/Doc, “Cães que Ladram aos Pássaros”, a sua última curta-metragem, nomeada para os Prémios Europeus do Cinema, cuja cerimónia realiza-se a 7 de dezembro. Na mesma noite, “Terra Franca” e “Balada de um Batráquio” passaram na RTP 2. O dia foi mau, mas Leonor tem motivos para sorrir.