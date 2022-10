O arranque do debate do Orçamento do Estado para 2023 voltou a trazer ao Parlamento troca de acusações sobre a paternidade da austeridade, entre PS e PSD. À direita, Chega disse que estava farto do Canal História, mas o PSD foi ainda mais atrás no tempo para atacar a governação de António Costa desde que entrou pela primeira vez num governo. Para isso, recorreu à Ana dos Olivais, a protagonista improvável do primeiro dia de debate marcado por fortes ataques à esquerda e um clima amistoso com os novos parceiros do Governo.

Austeridade foi arma contra PSD – que IL e Chega defenderam

Quem primeiro tocou no nervo da austeridade foi o próprio líder da bancada parlamentar do PSD, de forma preventiva. Fez perguntas ao primeiro-ministro e avisou logo que não queria que Costa fosse “repetitivo e previsível” na resposta. “Escusa de falar da direita e da austeridade porque nos últimos 27 anos, o PS governou 20” e “foi o PS quem em 2011 trouxe a austeridade e a troika”.

Eurico Brilhante Dias, ali ao lado na bancada do PS, agradeceu o passe para remate e lembrou logo quem estava na primeira fila na era de Passos Coelho: o atual líder do PSD Luís Montenegro. Fez um longo descritivo sobre os falhanços na previsão da dívida pública desse Governo, para explorar as “contas erradas do PSD”. “É que contas certas não é austeridade, mas a austeridade nunca trouxe nem traz contas certas”, atirou à bancada social-democrata.

