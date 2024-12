“A ansiedade não vai embora de uma hora para a outra.” O projeto de ajuda emocional que apoia pessoas frágeis e sem abrigo em Viseu

Adelino, Antónia, Fernando e Solange são quatro das 18 pessoas atualmente acompanhadas pelo projeto “Saúde sem Teto”, da organização não governamental Saúde em Português, instituição particular de solidariedade social que direciona as suas ações para comunidades vulneráveis e em risco. O projeto surgiu em julho de 2016, primeiro para a população sem-abrigo na sua definição mais restrita, pouco depois decidiu alargar para um conceito mais lato de forma a estender a intervenção à comunidade em grande vulnerabilidade económica e social.

Desde o início, foram apoiadas mais de trinta pessoas, referenciadas de várias maneiras e por diversas vias, pela Cáritas paroquial e diocesana, pela Refood, pelos médicos de família, pelo hospital de Viseu, pelo serviço de apoio à habitação da câmara municipal. Várias estão desde o início, são acompanhadas sempre que necessário. De qualquer forma, basta aparecer e bater à porta.

Às quartas-feiras, de quinze em quinze dias, a delegação regional do centro da Saúde em Português tem as portas abertas a partir das quatro da tarde num espaço no centro da cidade, no Largo Major Teles, a dois passos da câmara e junto à Misericórdia. Há consultas marcadas e atende-se quem chega sem aviso. Joana Andrade é médica e coordenadora do projeto dirigido a pessoas sem condições de habitabilidade, em situação económica severa, em grande vulnerabilidade social. “Não temos burocracia, bastar bater à porta e dizer que precisa de ajuda”, diz a responsável. Também não há burocracia de prova em relação ao contexto económico, não é necessário mostrar declarações de rendimentos, acredita-se na palavra. “É um projeto de grande proximidade, de porta aberta, sem formulários.”

Dar colo e aconchego, conversar e desabafar

Quem ali chega, ao edifício revestido a pedra por dentro e madeira no teto, precisa de apoio. “São pessoas que vêm de um lugar de muito sofrimento emocional, de lugares de solidão, de depressão, de ansiedade”, diz Joana Andrade. “A maior parte não precisa de consulta médica, precisa de colo, precisa e conversar. Nós somos o mais próximo que têm da família.” Há histórias de consumos problemáticos, de toxicodependência, de alcoolismo. “São pessoas muito sozinhas, mesmo quando conseguem colmatar as questões de habitação, roupa, alimentação, ainda assim, vêm muito sós, com pouco suporte familiar.” Muitas vezes, os problemas emocionais são mais evidentes do que as dores físicas, do que as doenças que carregam no corpo. “Há um isolamento e uma solidão muito grandes”, adianta a coordenadora do projeto.

Todos passam por uma avaliação de saúde mental. Tiago Cruz é psicólogo voluntário da equipa, trabalha no serviço de psicologia e psiquiatria da Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, faz parte da equipa comunitária de saúde mental, está no atendimento duas vezes por mês. “São pessoas em situação de pobreza e de exclusão social.” Os perfis são diversos: sem-abrigo, ex-reclusos, gente em processo de luto, pessoas com traumas de infância, com historial de dependências, doentes oncológicos. “São pessoas que estão sozinhas, em grande solidão, que acabam por ventilar os seus problemas e dificuldades.”