Golosov, porém, apressa-se a por água na fervura: “Mas tendo em conta a capacidade de mobilização do próprio regime, a sua repressão e as novas leis eleitorais que aumentam as hipóteses de fraude, acho que a Rússia Unida terá sempre mais de 40% dos votos. Se tal não acontecer, então estas eleições são uma vitória para Navalny — mas duvido muito que seja o caso.”

Os obstáculos à oposição criados pelo Kremlin a que Golosov se refere são muitos, como já vem sendo habitual em todas as eleições russas. Para já, em concreto, a SmartVote tem sido alvo de tentativas de sabotagem, como a decisão do regulador da internet russo de pedir à Google e à Apple que bloqueassem o site e a aplicação — inicialmente, as empresas não acederam ao pedido, mas a equipa de Navalny acusa-os agora de censura, constatando que a aplicação deixara de estar disponível.

Também este sábado, o Telegram anunciou ter bloqueado o site de Navalny. Uma decisão que acontece também depois dos pedidos dos responsáveis pelas telecomunicações russas, que exigiam esse bloqueio. A France-Presse (AFP) explica que, tal como a Google e a Apple, o Telegram também tinha inicialmente intenção de resistir à pressão, mas acabou por ceder às primeiras horas deste fim de semana.

Mas ainda antes disso, ao longo dos últimos meses, as autoridades têm ilegalizado uma série de ONG — incluindo a Golos, de monitorização de fraude eleitoral — e até órgãos de comunicação social independentes como o site Meduza, identificando-os como “agentes estrangeiros” no país que procurariam desestabilizar a Rússia. Várias figuras da oposição que se preparavam para concorrer a estas eleições desistiram, depois de várias pressões através do sistema judicial, como é o caso de Dmitry Gudkov — o homem que em 2018 previu ao Observador uma vitória clara de Putin nas presidenciais desse ano, porque, dizia, “Putin controla tudo” no país.

O antigo deputado, que foi uma das raras figuras a fazer oposição ao Rússia Unida na Duma, partiu para a Bulgária, depois de ele e a sua tia terem sido detidos por acusações de fraude financeira em junho. “Eles deixaram claro que se eu não desistisse das eleições e não saísse do país, iriam prender-me e à minha tia”, disse o próprio à Associated Press.

E o cerco à oposição por parte do Kremlin não se fez apenas na preparação das eleições. Mesmo agora, durante a reta final da campanha, multiplicam-se estratégias como a de inscrever candidatos com nomes iguais a figuras da oposição e até fazê-los cortar cabelo e barba de maneira igual, para que eleitores se enganem e votem na pessoa errada. E, como explicou o académico Alexander Pozhalov ao Meduza, esta é uma tática que também se relaciona com a SmartVote: “Quando há muitos candidatos ativos na mesma corrida, torna-se mais difícil para a aplicação determinar qual deles é o ‘mais forte’. E aí os eleitores ficam insatisfeitos e começam a criticar a SmartVote e isso enfraquece o próprio próprio poder do instrumento como forma de motivar os eleitores pró-oposição.”

“Apoiar outros ladrões e bandidos em vez dos do costume”. As críticas e divisões dentro da oposição a Putin

Para além de todas as dificuldades colocadas pelo regime à oposição, há ainda as feridas auto-infligidas. A tentativa de criar uma frente unida apoiando o candidato da oposição mais bem colocado, seja de que partido for, está longe de ser consensual. Veja-se a referência do famoso milionário e opositor de Putin exilado Mikhail Khodorkovsky que, no Twitter, explicou as suas reservas face à SmartVote: “Não quero ser colocado numa posição em que tenho de escolher entre apoiar o Smart Voting e ser contra Putin. É por isso que não quero que a SV apoie candidatos que são a favor de um quinto mandato para Putin”, explicou. A equipa de Navalny, contudo, não fez qualquer triagem aos candidatos: desde que não sejam da Rússia Unida, podem obter a recomendação da aplicação, seja quais forem as suas posições.

Here’s what I wouldn’t support: I don’t want to be placed in the position of making a choice between supporting Smart Voting and being against Putin. This is why I don’t want SV to support candidates who are in favor of Putin’s fifth term. I hope this doesn’t happen. ⬇️ — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) August 12, 2021

Já do lado dos próprios candidatos de outros partidos, há também dúvidas e divisões internas. “O segundo maior partido é o Partido Comunista e é ele quem mais beneficia com a SmartVote”, explica o professor Gel’man. “Não por uma questão ideológica ou de personalidade dos candidatos, mas simplesmente por serem o segundo melhor colocado. Já o [os liberais do] Yabloko estão numa posição mais difícil, porque são um partido muito mais pequeno. Daí que os seus candidatos estejam tão descontentes com a SmartVote, porque não os beneficia. Não admira que estejam desiludidos.”

Em concreto, vários candidatos do partido têm criticado a iniciativa, sobretudo depois do tiro de partida dado pelo ex-líder do Yabloko, Grigory Yavlinsky, que disse ter uma visão “muito negativa” da aplicação: “Não quero ter de escolher outros ladrões e bandidos em vez dos ladrões e bandidos do costume. Não quero ter de escolher entre um estalinista ou um nacionalista”, afirmou em entrevista ao Open Democracy.