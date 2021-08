Como explica o jurista, uma destas exceções “foi aprovada pela Diretiva 2006/24/CE e consistia na obrigação dos operadores de telecomunicações reterem indiscriminadamente dados de tráfego e de localização dos clientes para efeitos de criminalidade grave”. Porém, “acabou invalidada pelo Tribunal de Justiça da UE, em 2014”, adianta. Mesmo assim, “com a entrada em vigor do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, em dezembro passado, os serviços de mensagens das principais redes sociais ficaram submetidos à obrigação de confidencialidade da “Diretiva ePrivacy”.

Isto “levou a uma discussão pública entre plataformas, ativistas e legislador europeu sobre a impossibilidade dessas plataformas ‘policiarem’ casos de pornografia infantil por estarem, legalmente, impedidas de aceder às comunicações”, explica o advogado. Exatamente por isso, “no mês passado, foi publicado o Regulamento europeu 2021/1232, que estabelece uma derrogação temporária à referida Diretiva ePrivacy, habilitando esses operadores de serviços de mensagens a continuar a utilizar tecnologias de deteção de pornografia infantil”.

Agora, “dependendo da forma de implementação da medida e das aplicações que afete, pode ou não cair na derrogação da Diretiva”. Por outras palavras: não há ainda uma resposta exata quanto ao que a Apple poderá ou não fazer.

Patrícia Cipriano é mais direta quanto a eventuais dúvidas que a medida possa causar. “O documento autoriza agora os fornecedores de serviços eletrónicos a monitorizarem mensagens trocadas nas suas plataformas para recolher e reportar às autoridades evidências de abuso sexual de menores e mesmo tentativas de predadores para se aproximarem de crianças”, refere. A presidente da APCD também relembra que “uma mudança de 2021, colocou as mensagens eletrónicas sob a alçada da Diretiva de 2002 e deixou-as de fora do RGPD”, defendendo esta medida da Apple.

“Adultos que se filmam a abusar de crianças ou que enviam mensagens a aliciá-las, são criminosos”, alega. Além disso, a jurista afirma que estes potenciais prevaricadores “não podem dizer que viram a sua privacidade violada”. “Concordam com a política de privacidade que contém todos os alertas, certo? – Pois bem. Se abusarem ou “prepararem a criança” para o abuso sexual através de mensagens, estão a fazê-lo com a consciência que o sistema vai detetar essa conduta”, defende, reforçando: “Não temos que decidir entre privacidade e segurança! Podemos e devemos encontrar o equilíbrio”.

Quanto a eventuais receios jurídicos, Patrícia Cipriano relembra que outras empresas têm já aplicado este tipo de proteção. As empresas tecnológicas, como Microsoft, Google e Facebook, têm partilhado ao longo de anos “listas negras” de imagens conhecidas de abuso sexual de crianças.

A tecnologia da Apple foi desenvolvida com o apoio de vários criptógrafos, como é o caso de Dan Boneh, professor na Universidade de Stanford, cujo trabalho neste campo lhe valeu um Turing Award, considerado o Prémio Nobel da informática.

I think some people aren't grasping that the time between the iOS NeuralHash code being found and 1st collision was not months or days, but a *couple of hours* (and part of that was just bootstrapping the environment, model weights etc). Adversarial visual ML is an entire field.

— Kenn White (@kennwhite) August 18, 2021