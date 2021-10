A ascensão e as guerras dos a-ha: um filme para contar a história invulgar de uma banda pop

Obrigado por ser nosso assinante. É com o seu apoio que escrevemos estes e outros artigos de fundo, exclusivos a assinantes.

Quando Thomas Robsahm, realizador norueguês, apaixonado por música e antigo punk, teve a ideia de fazer um filme sobre os a-ha, tudo parecia bem com a banda que ajudou a definir o som dos anos 80, com o tema “Take on Me” e não só.

Naquela altura, os a-ha tinham acabado de editar o seu nono álbum da carreira, Foot of the Mountain (2009). Era um regresso triunfante da banda, com especial impacto nos mercados da Noruega, Alemanha (onde o disco chegou a número um de vendas) e Reino Unido (5º lugar de vendas).

Robsahm pensou: depois do nono álbum há-de chegar o décimo. Era a sua oportunidade para fazer o que desejava há muito, filmar uma banda — ainda para mais a banda pop mais importante da história do seu país, e uma de que era fã — em estúdio, a gravar um álbum simbolicamente importante na sua discografia.

O realizador sugeriu isto, na altura, a um dos membros dos a-ha, que até achou boa ideia. Problema: não ia haver décimo disco nenhum. “Iam separar-se e acabar com a banda”, conta Robsahm ao Observador. “Na altura disse: ok, liguem-me quando os a-ha voltarem. Disseram-me que não valia a pena porque os a-ha nunca mais voltariam. Claro: cinco anos depois acabaram por voltar”.

O décimo disco acabou mesmo por ser feito, ficando com o título Casting Steel e sendo editado em 2015. Thomas Robsahm não pôde filmar nada porque a banda “esqueceu-se de ligar” e porque o álbum foi feito à distância, sem que os três membros e elementos nucleares — Paul (guitarra), Magne (teclas e guitarra) e Morten (voz) — estivessem juntos em estúdio. Em vez disso, fez um filme para mostrar a história invulgar de uma banda que ninguém esperava que tivesse sucesso, que marcou o mundo, que mudou para sempre a história da música e da cultura da Noruega mas que vive em permanente paz podre interna.

O filme intitula-se a-ha: The Movie, faz parte da programação do festival de cinema Doclisboa — pode ser visto esta sexta-feira, 22 de outubro, no Cinema São Jorge — e leva os espectadores numa viagem pela história dos a-ha, que no próximo verão (dia 25 de junho) atuam em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa.

[o trailer de “a-ha The Movie”:]

Com imagens de arquivo nunca vistas, excertos de telediscos dos a-ha, entrevistas antigas e entrevistas recentes aos três membros da banda feitas de propósito para o filme, a-ha: The Movie mostra duas facetas do trio. Por um lado, lembra o espectacular e inesperado sucesso de um grupo vindo de um país que, até aos a-ha, ainda não tivera nenhuma estrela pop mundial — e tenta explicar como os a-ha se tornaram exatamente isso. Por outro lado, expõe uma banda cheia de tensões.

Para se ter uma ideia, nas entrevistas feitas para o filme o realizador não conseguiu por uma única vez juntar os três membros da banda na mesma sala, a conversar. Paul, Magne e Morten vão mantendo os a-ha vivos com uma certa distância de segurança.

De um lado está Paul, o músico imaginativo que, percebemos, não lida especialmente bem com o sucesso comercial da banda e com a forma como os a-ha são vistos. A dada altura do filme, recorda mesmo um concerto dos Echo & The Bunnymen numa sala mais pequena, com poucas luzes e os músicos voltados de costas para o público — e confessa: “deveria ter estado numa banda como aquela”. Do outro lado estão Magne e a voz da banda, o vistoso Morten, que pelo impacto que tinha nas adolescentes (pelo visual) e pela portentosa voz, levou a banda para territórios mais pop.

Uma coisa fica evidente após o filme: os a-ha têm música para dar e vender, em algumas fases mais acessível, pop e juvenil, noutras fases mais adulta, sóbria e pouco condizente que a imagem que se poderia ter deles conhecendo apenas “Take On Me”.

Para perceber melhor a história do filme e a história de uma banda a quem ninguém previu sucesso, que levou pela primeira vez a música norueguesa ao centro do mundo e que vive hoje com os membros a desdizerem-se uns aos outros a toda hora (e a confessarem que é um martírio trabalhar com eles), entrevistámos Thomas Robsahm, ideólogo do filme e que o realizou com o também cineasta Aslaug Holm.

A ideia de fazer um filme sobre os a-ha era algo que já andava a pensar há muitos anos ou teve a ideia de o fazer mais recentemente, pouco antes de começar a filmar?

É uma ideia muito antiga, que até começou por não depender dos a-ha no sentido em que há muitos anos queria fazer um filme sobre uma banda durante a feitura de um disco. Queria estar em estúdio e filmar o processo de uma banda a fazer um álbum. Tentei isso uma ou outra vez nos anos 90 com outras bandas, porque durante uma boa parte dos anos 90 os a-ha não estavam juntos, mas não aconteceu.

Em 2019 sugeri pela primeira vez aos a-ha fazer isto com eles. Tinham acabado de fazer o seu nono álbum, que teve muito sucesso. Tudo parecia estar bem com os a-ha, portanto porque não fazer um filme sobre os a-ha a fazerem o seu décimo disco, um marco importante? Sugeri isso a um deles, que até achou boa ideia. Mas havia um problema: eles não iam fazer um décimo álbum porque iam separar-se e acabar com a banda. Na altura disse: ok, liguem-me quando os a-ha voltarem. Disseram-me que não valia a pena porque os a-ha nunca mais voltariam. Claro: cinco anos depois acabaram por voltar.

Portanto a sua previsão estava certa.

Estava, mas esqueceram-se de me ligar — portanto fizeram o décimo álbum sem que eu filmsse o processo. De qualquer forma, gravaram esse disco [Cast in Steel, editado em 2015] de forma muito separada, à distância, com o Paul [guitarrista] em Nova Iorque e os outros dois em Oslo — bom, na verdade o Morten [vocalista] prefere trabalhar a partir de Estocolmo. Foi basicamente um álbum que fizeram sem estarem alguma vez juntos na mesma sala.

Para este filme estava a tentar levá-los a regressar ao estúdio e fazerem um disco todos juntos, mas não o quiseram. Durante as gravações do filme nunca foram para estúdio para fazer um disco novo, decidiram fazê-lo só depois de já ter tudo filmado. Neste preciso momento estão a fazer um álbum novo em conjunto.

Pareceu-me muito significativo que o filme comece com uma divergência de opiniões entre os membros da banda sobre se devem ou não gravar um novo álbum. Isso mostra uma diferença de visões dentro de uma banda que começou há muito tempo e também coloca o filme no presente, questionando o presente e o futuro dos a-ha. Queria mostrar logo desde o início do filme que isto também é um documentário sobre quem são os a-ha hoje, que banda e organismo vivo é este no presente?

Quando percebi que a ideia original do filme — que era fazer um filme sobre os a-ha a gravarem um disco novo — não seria possível, passou a ser muito mais sobre porque é que isso não acontece, porque têm tantas dificuldades em trabalhar juntos e porque cada um dos membros da banda não está assim tão feliz com o facto de fazer parte dos a-ha. É estranho ter uma banda que tem tanto sucesso e em que todos os elementos sentem que não são muito apreciados pelos restantes.

É especialmente triste para quem é fã dos a-ha, como eu sou, porque poderiam ter feito muito mais música juntos se conseguissem ser mais simpáticos uns para os outros e se se respeitassem mais entre eles. Mas a banda é assim — e por outro lado, talvez não tivessem feito música tão boa se não tivessem personalidades tão fortes e estranhas. Talvez seja o preço que temos de pagar para os ter.

Existe a ideia de que o dinheiro, a fama e o sucesso podem alimentar falsas amizades — e que quando se depende de outra pessoa para se manter isso, se mantém uma amizade por interesse. Aqui temos o contrário: ao ver o filme ficamos com a impressão que o Paul e o Magne [teclista e guitarrista] tinham uma amizade muito forte — até viveram em Londres quase sem nada, “abaixo do limiar da pobreza” — mas quando quando todos os sonhos que tinham se tornaram realidade, quando conseguiram finalmente o sucesso que procuravam, não conseguiram manter a proximidade.

Sim.