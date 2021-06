Depois de nos meses de eclipse pandémico — numa iniciativa sem precedentes ou equiparáveis — ter mostrado nas suas redes sociais a pequena história de galerias de arte, lojas de modernidade, estúdios fotográficos, ateliers de artistas e instituições afins do bairro onde se insere, o Museu Nacional de Arte Contemporânea vem agora colocar a cereja em cima desse bolo com a exposição “A Brasileira do Chiado, café-museu 1925-71”, a pretexto do cinquentenário da instalação dos 11 quadros que ainda hoje ornamentam a conhecida loja histórica na baixa de Lisboa. A abertura pública da exposição (que pode ser visitada até 26 de Setembro) coincide rigorosamente com os 50 anos da chegada dos quadros, a 26 de Junho de 1971, vindos de loja próxima onde haviam sido exibidos durante duas semanas. Pequeno livro alusivo, com texto do incontornável José-Augusto França datado de Junho de 1971, demoraria ainda algum tempo a sair: o colófon indica “Fevereiro de 1973”.

A ideia desta exposição partiu de Raquel Henriques da Silva, historiadora de arte, professora e e ela própria uma antiga directora do MNAC (1993-97), e o seu alcance vai muito além da simples revisitação comemorativa, pois permite avaliar a uma nova luz — no catálogo prestes a imprimir, a que tivemos acesso — tanto o protagonismo dos artistas que ali se representaram em 1921, como o domínio de José-Augusto França nas escolhas de 1971, mas também a intervenção decisiva do decorador, antiquário e afinal subtilíssimo intermediário de arte Joachim Mitnitzky (ele próprio um homem do Chiado, residente na Rua da Horta Seca e lojista da Rua Vítor Cordon) na substituição dos velhos quadros por novos, e a venda dos melhores daqueles, os dois de José de Almada Negreiros e os dois de Eduardo Viana, ao coleccionador Jorge de Brito (1927-2006), em grande evidência naqueles anos, e que em 1983 os doaria à Fundação Calouste Gulbenkian.

Acessoriamente, também ficamos a saber dos malefícios que meio século de tabagismo intenso pôde fazer às primeiras pinturas expostas, deixando algumas delas num “estado próximo da ruína” (Silvestre, p. 16), enquanto a segunda série foi objecto de prudente limpeza e restauro em 1993, aproveitando a remodelação do estabelecimento a coberto da capital europeia da cultura Lisboa’94.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar da fama alcançada por tão extensa exposição pública no epicentro da vida lisboeta, muito raramente — para não dizer que quase nunca — quadros da segunda leva saíram da Brasileira para integrarem retrospectivas dos seus pintores. É disso máximo exemplo o quadro de Nikias Shapinakis Retrato dos Críticos, historicamente o mais relevante de todo o conjunto e de resto motivo escolhido para a capa do citado livro de França Os Quadros de “A Brasileira” (Artis, 1973) e apesar de tudo isso ausente da antológica de Nikias no Centro Cultural de Belém – Museu Joe Berardo, em 2012 (e do respectivo catálogo monográfico).

Inversamente, é assaz curioso notar que o quadro Marbella não é sequer mencionado no exaustivo ensaio académico de Pedro Lapa Joaquim Rodrigo, a contínua reinvenção da pintura (Documenta, 2016, 453 pp.), e que o tão icónico Alegoria à “Brasileira” não consta da publicação que a Fundação Cupertino de Miranda dedicou em 2017 à obra completa de Carlos Calvet, 1928-2014 (onde, todavia, aparece o quadro feito no ano seguinte a convite da Galeria Diário de Notícias, ali defronte, para uma exposição colectiva de homenagem a Camões).