O número 67 da Avenida João Crisóstomo, bem no centro de Lisboa, fica ainda antes do primeiro cruzamento que liga com a Avenida Marquês de Tomar. A Fundação Calouste Gulbenkian está ali mesmo ao lado e o prédio salta à vista por ser dos mais recentes das redondezas, com as varandas mais largas e sem flores a contrastarem com os curtos parapeitos floridos dos edifícios mais antigos. O número 67 da Avenida João Crisóstomo é o local da sede de campanha de Francisco Benítez — mas, à chegada, depressa se percebe que é muito mais do que isso.

Sobem-se os degraus da entrada do prédio, vira-se à direita, descem-se outros três pequenos degraus e estamos numa espécie de sala barra pista de dança barra bar com diversos panfletos e objetos alusivos a festas e outros eventos universitários. Somos encaminhados para a porta que dá entrada a uma ampla e colorida sala desta cave e, aí sim, chegamos à sede de campanha: os cachecóis, as camisolas e os livros do Benfica não escondem que este é o lugar onde a estratégia de Francisco Benítez é pensada, preparada e divulgada. A parede de ardósia que ocupa todo o lado direito do espaço, contudo, também revela o propósito real e original do sítio em que estamos.

A atual e provisória sede de campanha de Francisco Benítez é também a cave e a sala de convívio da Home2Students, uma rede de residências universitárias para estudantes que tem várias localizações em Lisboa e que conta com o candidato como gestor. No meio dos cachecóis, das camisolas e dos livros do Benfica, surgem avisos sobre chaves perdidas, uma mesa de snooker e outra de matraquilhos. Nada disso, contudo, apaga o facto de aquele ser agora um lugar completamente engolido pelo universo encarnado. Junto aos sofás, uma camisola ’10’ com o nome de Valdo está estendida na mesa de apoio, acompanhada por diversos jornais desportivos dos últimos dias. Às várias zonas de trabalho juntam-se programas de jogo, incluindo do mítico Arsenal-Benfica da Taça dos Campeões Europeus de 1991, e camisolas com o típico ’11’ de Simões ou o mais recente ’10’ de Jonas. Por cima da televisão, está a camisola de Fehér — a única cujo nome é visível nessa zona da sala, algo que claramente não acontece sem intenção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Mas esta é que é o nosso ex libris!”, atira o elemento da comitiva de Francisco Benítez que nos acompanha desde o início, apontando para uma camisola pendurada numa das cadeiras. As cores quase aleatórias em fundo preto acompanhadas pelo número ‘1’ não deixavam grandes dúvidas mas o nome, Preud’homme, recorda finalmente o equipamento mais memorável do guarda-redes belga que ganhou uma Taça de Portugal com o Benfica e que atualmente é o vice-presidente do Standard Liège.