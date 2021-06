A Seleção: uma zona de conforto, entre o amigo Pepe e a boa disposição nos treinos

Ora, foi neste contexto, depois de uma época pouco feliz ao serviço da Juventus, que Cristiano Ronaldo chegou à concentração da Seleção Nacional. Uma concentração que começou na Cidade do Futebol, que teve dois encontros particulares (Espanha e Israel) e que se mudou depois para Budapeste, já com a preparação da fase de grupos do Europeu a decorrer. E para Ronaldo, cada vez mais, chegar à Seleção é chegar a uma zona de conforto.

A trabalhar com uma Federação Portuguesa de Futebol que dá total e completa prioridade ao bem-estar físico e psicológico dos jogadores, o avançado de 36 anos é o ex libris disso mesmo. Ronaldo é o líder dentro e fora de campo, é a extensão de Fernando Santos e está sempre protegido de todas as eventuais circunstâncias, tendo total liberdade e à vontade para designar o que quer ou não fazer. Exemplo disso mesmo foi o facto de, logo após o jogo particular contra Espanha em Madrid, ter pedido autorização para ficar na capital espanhola e celebrar o quarto aniversário de Eva e Mateo, os filhos gémeos.

Os treinos, tanto na Cidade do Futebol como já em Budapeste, são o exemplo disso mesmo. O capitão da Seleção surge no relvado sempre sorridente, algo que nem sempre acontece na Juventus, e é um dos principais dinamizadores da boa disposição dentro do grupo. Quase sempre acompanhado por Pepe, que é claramente o grande companheiro de Ronaldo no atual plantel de Fernando Santos — ainda que também esteja curiosamente próximo de João Palhinha –, o avançado é sempre dos primeiros a sair do túnel e começa a brincar com alguma bola assim que a encontra. Provoca os elementos do staff da Seleção, conversa com o selecionador e, como aconteceu no último treino no Puskás Arena, salta até para as cavalitas de Pepe, numa imagem que fez parecer que tem menos 15 anos.