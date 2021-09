O protagonismo de “Hegemonia”, livro de Jaime Nogueira Pinto que é publicado pela Crítica a 28 de setembro, vai para os conflitos que construíram o mundo como o conhecemos hoje: a Guerra do Peloponeso, as Guerras Púnicas, as Guerras de Carlos V, as Guerras franco-britânicas, as Guerras da Alemanha e a Guerra Fria.

As causas e consequências de políticas e medidas com a hegemonia de um povo ou de um país parecem repetir-se ao longo dos tempos. A estratégia geopolítica parece estar continuamente assente numa relação quase primária com sentimentos vividos pela humanidade desde sempre.

Do passado para a atualidade, é o “frente-a-frente China – Estados Unidos da América a que hoje assistimos e que promete dominar o futuro”, que acaba por concentrar atenções. E é sobre este tema em particular o excerto de “Hegemonia” que o Observador publica. Onde está a China atualmente, qual a relação com o passado recente do país que as autoridades chinesas continuam a cultivar e que futuro podemos esperar.

▲ "Hegemonia: 7 Duelos Pelo Poder Global", de Jaime Nogueira PInto (Crítica)

A falência da União Soviética ficou a dever‐se a dois factores essenciais: um foi o fracasso económico, em nada surpreendente para quem não seja um profundo adepto do marxismo‐leninismo; o outro foi o desaparecimento do terror, o único modo de manter a estabilidade numa sociedade em que fracassava o progresso económico. E quando Gorbachev tentou compensar o fim do medo com melhorias económicas, os americanos, em conluio com os sauditas, baixaram o preço do petróleo, que era a grande fonte dos recursos financeiros da União Soviética.

Ora, a China de Xi Jinping tem conseguido manter o equilíbrio entre um regime autoritário e policial, também graças à monitorização da população em grande escala, que desencoraja e pune a dissidência activa. Ao mesmo tempo, transformou materialmente a vida das grandes massas nas últimas três gerações.

Não se vê por isto que na República Popular da China possam ocorrer os grandes movimentos desestabilizadores que pareciam implícitos na retórica do secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo.

O movimento liberalizador atingiu o seu ponto mais alto em 1988, no ano anterior a Tiananmen. Nesse ano foi possível exibir, na televisão oficial, uma série documental, A Elegia do Rio, de Wang Luxiang, que criticava a imagem tradicional da cultura confuciana e exibia a Muralha da China como símbolo de «um espírito de isolacionismo e defesa perante o mundo», contrastando o «amarelo» do rio chinês com o «azul» do mar ocidental. Isto traduzia uma certa aspiração de liberdade, crítica do imaginário tradicional e do autoritarismo do Partido Comunista. A série, difundida na CCTV (a televisão central chinesa), provocou grandes debates entre os quadros do Partido, que a avaliaram criticamente. Uma versão corrigida foi depois exibida. Mas com Tiananmen os debates e as polémicas terminaram com parte da equipa que produziu a série detida ou exilada.

Sem terem de recorrer ao grau de terror e à magnitude dos desastres humanos do maoísmo, o Partido Comunista e o presidente conseguiram manter e aperfeiçoar o aparelho de controlo interno, graças à evolução tecnológica, de que a China é líder.