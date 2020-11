À partida para esta noite eleitoral, Joe Biden era apontado como o grande favorito para vencer as eleições norte-americanas. O FiveThirtyEight, um projeto jornalístico de análise de sondagens, por exemplo, atribuía 89% de favoritismo ao candidato democrata e antigo vice-Presidente de Barack Obama. Um número que foi perdendo força à medida que a contagem de votos ia avançando, sobretudo graças a um revés chamado Florida.

Florida: a força dos cubanos

Aquele que é um dos mais importantes estados norte-americanos — elege 29 delegados –, contribuiu para a derrota de Hillary Clinton em 2016. Agora, os dois candidatos — Biden e Trump — apostaram muitas das suas fichas na Florida e o primeiro era apontado como favorito. Trump, no entanto, acabou por ter mais votos na Florida do que em 2016. Biden ficou mesmo aquém do resultado atingido por Hillary Clinton há quatro anos, quando esta conseguiu o apoio de dois terços da comunidade latina.

A forte presença de cubanos (ou descendentes), em particular no condado de Miami-Dade, é um fator apontado como decisivo para este resultado. Trump dramatizou o discurso e pintou o candidato democrata como um “socialista” ou um perigoso comunista, explorando o fantasma do regime castrista, entre um tipo de eleitorado tradicionalmente republicano e que dá prioridade à lei e à ordem. Os mesmos argumentos terão pesado junto de venezuelanos (ou descendentes), que deixaram o país de origem para fugir à crise económica e social.

Em contrapartida, Biden precisava que uma outra parte da comunidade latina — porto-riquenhos, mexicanos, dominicanos e outros — se mobilizasse nestas eleições. Mas falhou: muitos destes cidadãos, tendencialmente democratas, são tradicionalmente abstencionistas ou não estão sequer devidamente recenseados.

De acordo com o The New York Times, Trump teve uma vitória esmagadora entre a comunidade branca (61% para 39%). Biden, no entanto, teve uma margem mais curta entre a comunidade latina (52% contra 47%).

Texas: Biden cresce mas Trump também

A Florida não foi o único estado a travar as ambições de uma vitória robusta dos democratas. Noutro plano — até porque Biden partia em desvantagem nas sondagens — o estado do Texas (elege 38 delegados) era encarado como um objetivo possível nestas eleições. Marcadamente republicano — a última vez que votou num democrata foi em 1976 –, o estado tem conhecido uma profunda alteração sociodemográfica, com o crescimento da comunidade latina, em particular, mas também negra e asiática.