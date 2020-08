Porquê vacina Sputnik V?

Quando a corrida mundial à vacina já tinha alguns meses e se transformara num instrumento de política e de propaganda, na Rússia ouviram-se vozes de que este seria o primeiro país a registar uma nova vacina e que esse facto equivaleria, pela sua importância para a humanidade, ao lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, lançado pelos soviéticos em 1957. Tal como hoje, tudo foi feito no maior dos segredos com vista a surpreender o mundo e a mostrar a superioridade do socialismo face ao capitalismo. Feito semelhante foi a viagem do primeiro cosmonauta soviético ao Espaço, Iúri Gagarin, em 1961.

Porém, ainda antes do anúncio de Putin, os dirigentes russos diziam que foram obrigados a trabalhar sozinhos na vacina devido ao facto de o Ocidente não ter manifestado vontade de trabalhar em conjunto, sublinhando que se observam mesmo tentativas de minimizar ou até mesmo denegrir esta descoberta russa.

“Infelizmente, ao invés de olhar para a ciência por trás da comprovada vacina adenoviral e vectorial, testada e desenvolvida pela Rússia, alguns políticos e media internacionais decidiram focar na política e nas tentativas de minar a credibilidade da vacina russa”, escreve o jornal electrónico Sputnik, um dos órgãos de propaganda do Kremlin para o estrangeiro: “Acreditamos que tal comportamento é contraprodutivo e apelamos por um ‘cessar-fogo’ político sobre as vacinas face à pandemia de Covid-19”, frisa.

Anúncio precipitado?

Uma das questões que hoje se discute na Rússia e no mundo é se a direcção russa não se precipitou a anunciar a vacina por motivos políticos.

Denis Logunov, um dos cientistas que participou na criação da nova vacina, declarou, numa entrevista ao jornal electrónico “Meduza” de 23 de Julho, que este êxito se deve ao facto de a ciência russa ter forte experiência na criação de “vacinas vectoriais”, sublinhando: “Nós criámos um padrão para todas as vacinas vectoriais. Semelhantes vacinas não apareceram do nada, mas são activamente utilizadas desde os anos de 1990. Foi em conformidade com esse princípio que criámos a vacina contra o vírus do Ébola, que já registada no nosso país”. Logunov recorda também que “durante três anos criámos a vacina contra o MERS [síndrome respiratório do Médio Oriente]”.

Todavia, o cientista frisou que não estava preocupado com o facto de a sua vacina ser a primeira no mundo ou não e que estava planeado que ela só iria receber o “registo temporário” em Setembro e a sua produção em massa não iria começar antes de finais de 2020.

Receando o anúncio precipitado sobre a nova vacina por parte das autoridades russas, a 10 de Agosto, a Associação das Organizações de Estudos Clínicos, que reúne empresas farmacêuticas e organizações de investigação, apelou ao Ministério da Saúde da Rússia que adiasse o registo da vacina criada pelo Instituto Gamaley, porque “os criadores da vacina testaram-na em menos de cem pessoas”.

Além disso, a associação considera que a vacina foi criada de outra vacina contra o MERS, mas que os testes desta última ainda não terminaram e, por conseguinte, “não existem fundamentos para concluir sobre a sua eficácia”.