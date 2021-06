Elon Musk

Valor: 154 mil milhões de dólares (cerca de 130 mil milhões de euros), segundo a Forbes

Empresa espacial que detém: SpaceX

Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul. Tem 49 anos (quase 50, faz anos no final de junho) e é o homem por detrás da Tesla, a empresa de carros elétricos que mudou a indústria automóvel, e outras entidades, como a Boring Company ou a Neuralink. Destes três multimilionários, Musk é capaz de ser o mais excêntrico, mesmo com Branson e Bezos a serem ambos conhecidos pelo mesmo adjetivo. Musk, além de estar a criar que guiam autonomamente, pôr chips no cérebro de porcos e auto-intitular-se como o tecnoking da Tesla, em 2018 vendeu — literalmente — lança-chamas para criar túneis de alta-velocidade.

Entre outros projetos, Elon Musk é o homem por detrás da SpaceX. Nos últimos anos, esta empresa tem batido a Virgin Galactic e a BlueOrigin na missão de tornar mais acessível a conquista do espaço. Contudo, o seu propósito não é só o de levar qualquer pessoa a sentir o que é a gravidade zero, é revolucionar todo o setor espacial. A SpaceX foi fundada em 2002 por Elon Musk, quando o empreendedor ainda era conhecido por ser o homem por detrás do Paypal. A empresa espacial tem conseguido ser a empresa mais falada quanto à conquista do espaço porque foi a que conseguiu um contrato com a NASA para levar os astronautas e satélites para o espaço, o que permitiu aos EUA deixaram de estar dependentes das naves Soyuz, da Rússia.

Musk é conhecido por fazer surpresas, mas, ao que parece, e por a SpaceX ainda não estar no negócio de viagens privadas suborbitais, não se tem envolvido publicamente nesta corrida entre Bezos e Branson.

Que outros multimilionários é que já foram ao espaço?

Nem Branson, nem Musk, nem Bezos serão o primeiro multimilionário a ir ao espaço. Mas um deles será o primeiro a ir numa nave que construíu na sua própria empresa. Isto porque, em 2001, houve outro milionário que pagou para ser o primeiro “turista espacial”: Dennis Tito. O empreendedor norte-americano terá desembolsado cerca de 20 milhões euros para visitar a Estação Espacial Internacional (EEI), tendo ido para o espaço como engenheiro de bordo — a sua área de formação –, numa nave russa Soyuz, e passado sete dias sem gravidade.

Tito não foi o único multimilionário a pagar um valor astronómico para se sentir um astronauta. Mark Shuttleworth pagou mais ou menos o mesmo que Tito para também poder visitar a EEI logo no ano seguinte, em 2002. Até 2009, houve outros seis milionários a entrarem em naves Soyuz para verem a Terra do Espaço: Greg Olsen, Anousheh Ansari, Charles Simonyi, Richard Garriott, Charles Simonyi (que foi duas vezes), e Guy Laliberte. Depois, e também porque as viagens aos espaço viram um retrocesso na última década — em 2001, foi até encerrado o programa dos vaivém da NASA –, o espaço ficou mais calmo. Não obstante, a vontade de lá ir continua a existir.

Este sonho de ir ao espaço não é uma coisa que só acontece noutros países. Em 2006, como contaram vários órgãos de comunicação social, o dono da Douro Azul, o portuense Mário Ferreira, declarou que ia ser o primeiro português a ir ao espaço. Na altura, contava com a Virgin Galactic para, em 2008, ir no primeiro voo — que não aconteceu. Ao todo, terá desembolsado cerca de 168 mil euros só para garantir um lugar no voo inaugural.

Quem é que vai ganhar esta corrida espacial?

A resposta a esta pergunta depende dos pontos de vista e dos pontos a que se chega. Yuri Gagarin foi o primeiro no espaço, mas Neil Armstrong foi o primeiro na Lua e também ficou marcado na História. Pelas datas que têm sido anunciadas por estas empresas espaciais, deverá ser Branson, a 4 de julho. Contudo, como salienta o The Guardian, nada está confirmado. Bezos poderá ser o primeiro num voo que durará apenas 11 minutos. Ainda não se sabe quem é que comprou o terceiro lugar nesta viagem e que vai acompanhar. Num volte-face surpreendente, pergunta-se: será Bezos? Não se sabe. Mas sabe-se que, a 12 de junho, este terceiro lugar foi comprado por 28 milhões de dólares.

Há aqui um nome que fica de fora, o de Elon Musk, que o que tem feito ultimamente é dar voltas ao mundo das criptomoedas. Com a SpaceX, Musk ganhou a corrida aos contratos com os EUA para que a sua empresa seja a responsável pelos voos da agência espacial. Este multimilionário não tem demonstrado ambição de ir ao espaço nos próximos tempos, nem que seja por uns minutos. Como referiu em 2018 numa entrevista ao Axios, o excêntrico empreendedor quer, um dia, “mudar-se para Marte”. Nessa direção até já enviou um dos seus carros elétricos, um Tesla Roadster. Não se sabe se o carro elétrico ou Musk vão algum dia chegar a Marte, mas a SpaceX prevê lançar a primeira missão com humanos a Marte já em 2024.

Corridas milionárias de parte, o que estes sonhos mostram é há bastante dinheiro para gastar, e para ganhar, nos próximos anos da conquista espacial. Mas não convém esquecer: ir ao espaço é arriscado e o primeiro multimilionário a ir tem de mostrar que consegue voltar. Caso contrário, esta corrida pode parar.