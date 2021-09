Os riscos não são ignorados pelos dirigentes da IL. Até ver, de acordo com as sondagens, Moedas continua longe de fazer sombra a Fernando Medina. Se for assim até 26 de setembro, a eleição de um vereador é possível, acreditam os liberais. Se nos próximos dias o clima político e as sondagens apontarem para um duelo taco a taco entre Medina e Moedas, a estratégia vai por água abaixo.

Manter Cotrim Figueiredo em jogo é, por isso, de grande importância. No terreno, a marca “Iniciativa Liberal” já vai despertando algum entusiasmo (sobretudo entre os mais jovens), mas as barreiras ainda são grandes. E com Cotrim Figueiredo é uma coisa, sem o líder é outra. É ele quem arrasta as câmaras de televisões, é ele quem conduz quase todas as conversas e é ele que toma conta quase de todas as fotografias.

Nuno Graciano não se pode queixar de ausência de espaço teórico para brilhar. Antes pelo contrário: para a candidatura do Chega em Lisboa, André Ventura é uma referência sempre presente mas geograficamente distante.

Viver para lá do líder

Ao contrário de Bruno Horta Soares, Nuno Graciano não tem problemas de reconhecimento na rua. Em Campo de Ourique, no arranque oficial de campanha, não faltou quem o cumprimentasse com a curiosidade natural de ver um antigo apresentador de televisão em carne, pele e osso.

Graciano corresponde com simpatia, ainda mais peixe fora d’água do que espécie autóctone. Mas a ausência de Ventura era notada e bem notada. “Alguém tem de me trazer cá o Ventura!”, chegaram a pedir-lhe nesse primeiro dia de campanha oficial. Em Alcântara, no Lumiar, em Santa Clara ou em Carnide, em dias diferentes, repetiram-se os mesmíssimos pedidos. “O Ventura está aí? Eu votei nele e vou votar nele.”

Mas André Ventura já esteve, mas não está. Se Cotrim Figueiredo tem assentado arraiais maioritariamente em Lisboa, o líder do Chega fez-se à estrada no período oficial de campanha, e está a percorrer o país todo, apostado em conseguir eleger o maior número de autarcas no maior número possível de câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesias. Percebe-se a estratégia: neste momento, o raio de ação e a dispersão geográfica de votos do Chega são muito superiores aos da Iniciativa Liberal.

Em contrapartida, os objetivos definidos por uns e outros têm vantagens e desvantagens. Cotrim Figueiredo definiu como meta ter melhores resultados do que Bloco de Esquerda e PAN na primeira vez que foram a votos em autárquicas; André Ventura quer ser a terceira força política mais votada já nestas eleições. A estratégia dos liberais dá margem a Cotrim para se concentrar particularmente em Lisboa; a aposta de Ventura, num partido muito dependente da imagem do líder e ainda sem quadros, obriga-o a desdobrar-se em esforços por todo o país.

Chegará a vez de Ventura regressar a Lisboa e vai fazê-lo nesta reta final campanha. Mas, até ver, o caminho das pedras foi percorrido sozinho por Graciano, longe das câmaras e praticamente sem estrutura partidária. Pelo caminho, ausência de Ventura pode ter fragilizado a candidatura a Lisboa.

“O Nuno Graciano está muito apagado. Os debates foram um desastre. Não ataca os adversários, está deslocado e parece não ter qualquer tipo de motivação”, comenta com o Observador um destacado militante do Chega.

Se os liberais têm uma estratégia clara de combate político — criticar a gestão de Medina e tentar esvaziar Moedas –, Graciano tem guardado quase todas as munições. No arranque da campanha, quando parte da comitiva que o acompanhava zurzia a bom zurzir em Pedro Costa, filho do primeiro-ministro e recandidato à presidência de junta de Campo de Ourique, Nuno Graciano defendia-o perante as perguntas dos jornalistas. “Pedro Costa foi eleito democraticamente”.

Os ataques às falhas da gestão de Fernando Medina existem mas muito longe do nível de decibéis que o partido gosta de usar. E sobre Carlos Moedas, até ver, não houve sequer uma crítica mais contundente para memória futura.

Pior: já depois de Ventura ter dito que era uma “medalha de honra” ter sido excluído pela “falsa direita” que concorre em Lisboa, Graciano elogiou publicamente Moedas e disse que havia todas as “condições” para conversarem sobre um hipotético acordo no pós-eleições. “Parece um corpo estranho. Esperávamos muito mais”, reconhece ao Observador a mesma fonte do Chega.

De resto, apesar ter sido uma escolha pessoal de André Ventura, na sua primeira grande entrevista que deu como candidato à autarquia, também ao Observador, o que mais tinta fez correr fora (e sobretudo) dentro do partido foram as suas divergências. Eu sou diferente do André Ventura. O André Ventura é o André Ventura, eu sou o Nuno. O Chega é uma partido democrático: o André pode pensar uma coisa, e eu posso achar outra”, disse na altura.

Num partido onde a impressão digital do líder é tão forte, as palavras de Graciano não caíram bem e há quem aponte isso (mas não só) como fator que justifica alguma falta de mobilização do partido em torno da candidatura de Graciano.