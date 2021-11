A corrida não é só ao espaço, mas aos bolsos mais fundos: os bilionários que também são filantropos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O poder de uma lista? No pico do verão de 1996, o co-fundador da CNN Ted Turner, à data casado com a atriz Jane Fonda, dava uma ideia no valor de um milhão de dólares — ou de vários milhões —, ao sugerir a criação de um ranking dos maiores filantropos do país, isto é, quem dava mais em vez de quem tinha mais. Em entrevista à colunista Maureen Dowd do The New York Times, as dores de crescimento eram evidentes: dois anos antes, a mão de Truner tremera na altura de passar um cheque de 200 milhões de dólares à caridade (dinheiro alocado à educação e ao ambiente) porque, ao fazê-lo, arriscava-se a perder o lugar cativo na cobiçada lista dos 400 homens mais ricos dos EUA assinada pela Forbes. O poder de uma lista!

É possível recuar até à chamada “Gilded Age” (“Era Dourada”) dos EUA, no final do século XIX, e encontrar os primeiros espécimes de tais listas (e o nascimento da “filantropia moderna” dada a ascensão da industrialização) — quando Andrew Carnegie, empresário que se tornou no homem mais rico do mundo depois de vender a empresa de aço em 1901 e fundador da Universidade Carnegie Mellon, e John D. Rockefeller, magnata do petróleo cujas doações ajudaram à construção da Universidade de Chicago, eram os protagonistas e os rivais do momento.

Os nomes Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, e Jean Paul Getty, fundador da Getty Oil Company, também estão entre os filantropos mais conhecidos da história recente. À The Week, o autor do livro “American Foundations”, Mark Dowie, descreve as motivações que serviam (e servem) de motor à filantropia: “Culpa, narcisismo, paternalismo, desejo pela imortalidade… e o amor pela humanidade”.

Mas a popularização e a frequência dos rankings filantrópicos sedimentou-se com o contributo de Ted Turner que, na mesma entrevista, garantia que tanto Bill Gates como Warren Buffett, à data os dois homens mais abastados no país, estariam mais inclinados a dar se alguém estivesse disposto a contar milimetricamente o peso das doações. Seria a publicação Fortune a dar consistência ao pensamento de Turner ao publicar um top dos 25 bolsos mais largos de 1996 — atualmente até existem listas que classificam os filantropos mais importantes do século passado, com esta a destacar no primeiro lugar o indiano Jamshedji Tata, fundador do Grupo Tata (Bill e Melinda Gates surgem logo atrás).

A importância da competição quando o tema é filantropia é destacada num artigo da Town & Country onde se lê que durante milénios as elites procuraram afirmar e construir status social através da generosidade para com os outros — seja disso exemplo o financiamento de luxuosos banquetes públicos na Grécia antiga ou, já na Idade Média, a construção de catedrais.