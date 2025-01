A criatividade, os direitos de autor e os lugares em risco: o que vai a inteligência artificial fazer à indústria da música?

Foi nesse sentido que, em junho deste ano, as maiores editoras da indústria musical se uniram para interpor um processo judicial nos Estados Unidos da América contra algumas das principais empresas de inteligência artificial no campo da música. A Sony, a Universal e a Warner, entre outras, estão a processar as plataformas Suno e Udio por violação de direitos de autor, alegando que os respetivos softwares usam as suas músicas sem permissão — o que pode constituir um “roubo”, como alegam as editoras — para depois gerarem música nova.

O resultado deste caso paradigmático poderá estabelecer as bases para muito daquilo que se irá passar no futuro a nível global. “Tudo vai depender muito deste caso, porque são as maiores editoras a nível mundial e são dos maiores players na área de gerar música. O que sair daí vai ter muitas repercussões e será um ponto de partida”, acredita Pedro Sarmento, investigador académico português radicado no Reino Unido, especializado nas interseções entre música e inteligência artificial. “As preocupações da indústria são fundamentadas e legítimas, não acho que exista um alarmismo. Se calhar isto até começou com uma lógica de investigação, mas quando se percebeu que era possível fazer muito dinheiro com aquilo… Tornou-se mais problemático.”

Nos últimos anos, à medida que estas plataformas que geram música quando se introduz dados se foram desenvolvendo, chegaram relatos de utilizadores que pediam ao algoritmo para criar músicas, distribuíam essas músicas nas plataformas de streaming e, nalguns casos, ainda investiam em contas falsas de bots para manipular reproduções e acumular riqueza. Ou seja, é uma maneira de obter receitas de direitos de autor com um produto criado por IA. “Havendo más intenções focadas exclusivamente no lucro, haverá sempre maneiras de usar esta tecnologia para isso”, acredita Pedro Sarmento.

Independentemente dos resultados específicos deste enorme processo judicial, as sociedades de autores no plano internacional, organizadas na CISAC (que representa mais de 200 destas entidades), têm estado a estruturar um programa comum. “Temos estado, na CISAC, a trabalhar num acordo que sirva como base para uma legislação”, assegura ao Observador o músico e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Tozé Brito. “É uma situação que me preocupa imenso. Precisamos de uma regulamentação rápida do assunto.”