Mais de 250 milhões de álbuns vendidos, uma participação no Festival Eurovisão da Canção e várias condecorações. Alla Pugacheva é uma verdadeira estrela na Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas, onde tem milhões de fãs. Chamada de “czarina da pop russa” e comparada com Madonna e até com Édith Piaf, a artista capaz de mover multidões ganhou vários inimigos no seu país depois de ter deixado várias críticas a Vladimir Putin por este ter começado uma guerra na Ucrânia.

O descontentamento da “czarina da pop” já tinha ficado claro quando decidiu abandonar a Rússia em março, ficando alguns meses a viver em Israel. Quatro meses depois, volta ao seu país natal, mas em setembro, depois de o marido, Maxim Galkin, ter sido considerado um agente estrangeiro pela Justiça russa, Alla Pugacheva quebrou o silêncio. Nas redes sociais, em que reúne quase 3,5 milhões de seguidores, a cantora escreveu uma publicação em que revelava a sua opinião sobre o conflito.

“Manifesto a minha solidariedade com o meu marido, uma pessoa honesta, respeitável e genuína e que é um verdadeiro patriota incorruptível da Rússia, que deseja à sua pátria prosperidade, uma vida pacífica, liberdade de expressão e o fim da morte dos nossos rapazes por objetivos ilusórios”, criticou Alla Pugacheva, acrescentando que a guerra na Ucrânia estava a transformar a Rússia “numa pária” no seio de comunidade internacional, além de “estar piorar a vida dos cidadãos”.

