Esta conversa também passa pelo entoar de uma canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, eternizada na voz de Gal Costa, “Divino Maravilhoso”: “É preciso estar atento e forte / Não temos tempo de temer a morte”. Para Lia Rodrigues, uma das figuras mais importantes da criação artística contemporânea no Brasil, o movimento e a dança, em concreto, fazem parte de um gesto interventivo e engajado de estar no mundo. Não há outra forma, diz. O seu percurso, nomeadamente com a Lia Rodrigues Companhia de Danças, as suas criações e o seu projeto educativo desenvolvido na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, refletem um trajeto de quatro décadas onde as artes e a educação se cruzam harmoniosamente. Regressa esta semana a Portugal, onde apresenta na Culturgest, em Lisboa, esta quinta-feira e sábado, dias 13 e 15 de março, as duas mais recentes criações do seu repertório, “Fúria” e “Encantado”, esta última em estreia nacional, apresentada também no Porto, na abertura do Festival Dias da Dança, marcada para o dia 18 de abril.

Em entrevista ao Observador, a coreógrafa fala do seu percurso e das duas criações, que formam um díptico sobre a violência e a beleza, como testemunho assombroso do nosso tempo acelerado, em que não deixam de ecoar temas pujantes e atuais como o colonialismo e a ecologia. São construções vivas, feitas em cocriação com os bailarinos, que andam de mãos dadas – com a sua forma de estar no mundo, mas também com muitos temas que, explica, surgem como perceções posteriores de leitura. Acredita que a dança pode ajudar a criar comunidades, mas que não tem a capacidade de consciencializar sobre o mundo em que vivemos.

A capacidade crítica, realça, está na relação com outras artes e com outras tarefas tão banais quanto importantes, basta ler um livro. “É preciso ser-se feminista, anticolonialista, ter uma noção da desigualdade no mundo, saber o que está a acontecer aos povos indígenas. Isso não é o papel de um espetáculo de dança. Mas é o papel que cada cidadão deveria ter para pensar nos seus privilégios. Eu como mulher branca, de classe média, no Brasil, tive privilégios. Pude construir a minha carreira como artista por isso. Ou seja, os privilégios trazem responsabilidades e a pergunta é como é que eu atuo perante essas responsabilidades?”

