Não é possível pensar a cultura do século XX sem a ideia da libertação do corpo. Depois de milénios de catolicismo em que o corpo não pertencia ao individuo, mas a Deus, eis que o homem conquista o corpo próprio, muito por via do desenvolvimento tecnológico, da fotografia, do cinema, mas também da dança. Mesmo os estados que já tinham a tradição do ballet clássico, com a sua rígida técnica, veem nascer formas de expressão corporal que preconizavam uma nova liberdade do corpo; Isadora Duncan, a companhia americana Dennishawn, Nijinsky, os Ballets Russes, Martha Graham. Em todos eles um ideário ligado à natureza, à relação com a terra, à busca de uma origem que os levou a explorar as culturas ancestrais dos povos, fossem eles os nativos da América, os Cossacos ou as danças das camponesas russas.

Toda a Europa culta e refinada rejubilava com a dupla formada por Nijinsky e Diaghilev que deram ao mundo os Ballets Russes. Portugal não foi exceção. Quando a companhia se apresenta, em 1918, em Lisboa, a capital, periférica e ruralizada, sem qualquer tradição de dança, sem uma escola de ballet, ficará assombrada. Há quem faça discursos pedindo que se olhe para as tradições populares portuguesas e se crie um projeto idêntico, mas nada se fará. Mesmo a elite culta, que viajava e conhecia o que se estava a fazer um pouco por todos os países Ocidentais — como António Ferro, jornalista e futuro homem ao leme do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) — nada fez. O máximo que nasceu nessa década de 20, ainda no rescaldo da 1ª Guerra Mundial, foi o Teatro de Revista, na altura um objeto cultural de vanguarda onde se farão muitas e importantes experimentações artísticas.

